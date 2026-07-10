Israel diz que alertou EUA sobre plano do Irã para assassinar Trump

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 10/07/2026 às 09h36

Israel compartilhou com os Estados Unidos informações que apontam para um suposto plano do Irã para assassinar o Presidente norte-americano, Donald Trump, publicou o jornal The Wall Street Journal.

De acordo com a publicação, citando fontes não identificadas, os dados foram transmitidos por Israel às autoridades norte-americanas, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre o suposto plano nem sobre os seus possíveis responsáveis.

A advertência surge em plena escalada de tensões entre Washington e Teerã, marcada por recentes confrontos militares e ameaças cruzadas.

Trump reconheceu na quarta-feira, durante a cimeira da OTAN em Ancara, que continua sendo alvo de potenciais ataques iranianos e afirmou que existem pessoas no Irã que procuram atentar contra a sua vida.

O Presidente relacionou essas ameaças com a morte do general iraniano Qasem Soleimani em 2020, operação norte-americana ordenada durante o seu primeiro mandato.

As autoridades dos EUA já tinham anteriormente sinalizado ameaças iranianas contra Trump ligadas ao ataque que matou Soleimani, figura central da Guarda da Revolução Islâmica iraniana, abatido por um drone norte-americano em Bagdade.

Em 2024, o Departamento de Justiça acusou um cidadão paquistanês de tentar recrutar pessoas para um plano de assassinato contra o então candidato republicano, acusação que Teerã negou.

A nova advertência de inteligência surge em um dos momentos de maior tensão recente entre os dois países, após Washington lançar novos ataques contra alvos iranianos, acusando Teerã de ameaçar a navegação comercial no Estreito de Hormuz. O Irã retaliou com ataques contra instalações norte-americanas na região.

Trump declarou encerrada a trégua alcançada três semanas antes com a assinatura de um quadro de entendimento de paz.

O relatório sobre o suposto complô soma-se às preocupações de segurança em torno do Presidente norte-americano, que tem reiterado que o Irã representa uma ameaça direta.

Até ao momento, nem a Casa Branca nem as autoridades iranianas confirmaram publicamente os detalhes do suposto plano de assassinato revelado pela inteligência israelita ao jornal norte-americano.