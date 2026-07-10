Aos 22 anos, Mel Maia chama a atenção ao exibir corpo musculoso

Por r7

Publicada em 10/07/2026 às 10h03

Mel Maia chamou a atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (9) ao exibir o corpo saradíssimo. A atriz, de 22 anos, compartilhou um vídeo em que aparece mostrando os músculos nos braços e nas pernas, além da barriga chapada.

De top e shortinho, Mel ainda brincou, ao se comparar com um “rato de academia”. Não demorou muito para o registro viralizar em diversos perfis no Instagram.

“Está linda”, disseram alguns. “Linda e totalmente natural”, elogiou outro. “Meta”, brincou mais um.

“Meu foco principal é a saúde e o bem-estar. Eu amo treinar e me cuidar, e isso vai muito além da estética. É algo que me faz bem mentalmente e que mantém minha energia lá