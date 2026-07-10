Aos 62 anos, Cristiana Oliveira desabafa:

Por R7

Publicada em 10/07/2026 às 10h16

Cristiana Oliveira usou o Instagram na noite desta quarta-feira (9) para fazer um desabafo sobre os comentários que recebe em suas redes sociais. Segundo a atriz, de 62 anos, muitas pessoas não aceitam o fato de ela envelhecer.

“Sabe que às vezes eu leio uns comentários dizendo: ‘Nossa, como ela envelheceu. Deve ser tão triste lembrar de quando era tão bonita.' E eu sempre penso na mesma coisa. Eu acho curioso a gente viver numa sociedade em que envelhecer, justamente o maior privilégio de quem continua vivo, seja tratado quase como um fracasso”, começou.

Cristiana disse que, ao contrário de muitos, vê com positividade o passar dos anos. “Eu tive a sorte de viver o suficiente para ver meus cabelos mudarem, meu rosto mudar, meu olhar amadurecer. Nem todo mundo teve essa oportunidade, infelizmente. É claro que eu gosto de me cuidar, gosto de me sentir bonita. Eu faço o possível para envelhecer com saúde, autoestima e alegria. Só que existe uma diferença enorme entre cuidar da aparência e tentar impedir o tempo de passar, e essa batalha ninguém vence”, declarou.

Para a atriz, muitos fãs guardam a imagem de personagens que ela interpretou anos atrás, como se ela tivesse que “permanecer intacta” para sempre, como os papéis.

“Por que nós, atrizes, parecemos ter que pedir licença para envelhecer? Por que tantas pessoas aceitam naturalmente que uma médica, uma professora, uma advogada, qualquer outra mulher amadureça, mas se surpreendem quando uma atriz faz exatamente a mesma coisa? Será que, no fundo, ainda confundimos mulheres com personagens?”, refletiu.

“O que realmente me entristece não é envelhecer. É perceber que ainda existe tanta dificuldade em enxergar beleza na maturidade, especialmente quando ela pertence a uma mulher. A gente já vive num mundo que cobra a juventude o tempo inteiro e talvez esteja na hora de começar a admirar também quem teve a coragem e o privilégio de envelhecer. Porque a juventude passa para todo mundo, só que envelhecer continua sendo um privilégio que nem todos recebem”, finalizou.