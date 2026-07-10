De biquíni, Maiara exibe barriga definida em dia de piscina e quentão

Por R7

Publicada em 10/07/2026 às 10h10

Nem o frio fez Maiara, da dupla com Maraisa, perder o dia de piscina na fazenda em que está em Goiânia (GO). A cantora, de 38 anos, compartilhou com seus seguidores nesta terça-feira (7) alguns registros em que aparece relaxando dentro d’água.

Maiara estava com um biquíni preto, além de lenço, óculos escuros e chapéu. Ela chamou a atenção ainda ao exibir a barriga definida.

Para curtir o momento, Maiara ainda estava tomando um quentão. ”Aqui é frio de dia! E eu sou muito friorenta, então… superindico! Aqui, gente, desde a hora em que eu cheguei na fazenda, eu estou tomando quentão. É o dia inteiro no quentão. O pessoal perguntou pra mim: ‘é quentão com cachaça ou com vinho?’. Esse aqui é de vinho. Mas também tem quentão sem álcool, entendeu?“, contou ela.

Recentemente, Maiara reagiu à escolha de Klara Castanho para interpretá-la no filme que vai contar a história de Marília Mendonça.

“Que Deus te conduza e te leve a uma das minhas melhores versões, de ter tido uma das melhores amigas e convivido com uma das melhores pessoas do mundo. Que você consiga sentir essa experiência… e que seja não só transformadora pra você como foi comigo… mas pra todos que irão assistir! Deixa Deus agir e viva essa ‘personagem’ intensamente! Estarei rezando por você!”, escreveu.

A atriz Clara Castanho foi confirmada para viver a Maiara no filme sobre a Marília Mendonça.