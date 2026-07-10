Por Taiana Mendonça

Publicada em 10/07/2026 às 10h26

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), publicou nesta sexta-feira (10) o Edital nº 123/2026 para chamamento público com o objetivo de selecionar um imóvel que abrigará temporariamente a Unidade de Saúde da Família (USF) Caladinho. A iniciativa faz parte do planejamento para a reforma e ampliação da unidade e busca garantir que a população continue sendo atendida em um espaço adequado durante esse período.

Desde março de 2025, a população atendida pela USF Caladinho vem sendo assistida na estrutura da USF Manoel Amorim de Matos, medida adotada pela Prefeitura para garantir que nenhum serviço fosse interrompido. Com a abertura do chamamento público, a Prefeitura busca um imóvel que permita o funcionamento exclusivo da equipe da Caladinho até que a unidade possa voltar a funcionar em sua sede após a conclusão da reforma.

O imóvel deverá possuir área mínima de 400 metros quadrados e infraestrutura compatível com uma unidade de Atenção Primária à Saúde, incluindo consultórios médicos, de enfermagem e odontológicos, sala de vacinação, farmácia, recepção, sala de procedimentos, coleta de exames, ambientes administrativos e demais espaços necessários para o atendimento da população.

Além disso, o edital estabelece que o imóvel esteja localizado, preferencialmente, na área de abrangência da USF Caladinho, contemplando os bairros Caladinho, Castanheira e Conceição. O objetivo é preservar o vínculo dos usuários com sua unidade de referência, facilitar o acesso aos serviços e manter a organização da rede de Atenção Básica.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a continuidade da assistência. “Nosso compromisso é garantir que a população continue sendo atendida com qualidade. A locação de um imóvel exclusivo permitirá oferecer mais conforto aos usuários, melhores condições de trabalho às equipes e manter a assistência sem interrupções, enquanto avançamos nas etapas que antecedem a reforma e ampliação da USF Caladinho.”

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a reforma da unidade faz parte do processo de reestruturação da rede municipal de saúde e que a população continuará sendo prioridade durante todas as etapas. “Estamos investindo na recuperação e modernização das unidades de saúde sem deixar a população desassistida. Primeiro garantimos a continuidade dos atendimentos em outra estrutura e, agora, avançamos para um espaço exclusivo para a USF Caladinho. É mais uma medida que demonstra nosso compromisso em oferecer um serviço digno, humanizado e acessível para a população.”

As propostas poderão ser apresentadas por proprietários ou representantes legais de imóveis que atendam aos requisitos estabelecidos no edital. Após a análise técnica das propostas, a Semusa dará continuidade ao processo de contratação do imóvel, que será utilizado temporariamente até que a USF Caladinho possa retornar ao seu endereço de origem.

O edital completo está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de Porto Velho, na área de editais e chamamentos públicos: https://www.portovelho.ro.gov.br/arquivos?folder=93654