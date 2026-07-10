Por TJ-RO

Publicada em 10/07/2026 às 11h26

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) inicia, ao longo do mês de julho, a divulgação da série audiovisual "Precisamos Falar de Cuidados", uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que convida à reflexão sobre o cuidado como um direito humano, uma responsabilidade compartilhada e um elemento essencial para a promoção da saúde, do bem-estar e de ambientes institucionais mais acolhedores.

A campanha ganha ainda mais relevância neste período em que se celebra, em 24 de julho, o Dia Internacional do Autocuidado, instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A data reforça a importância de práticas diárias de cuidado consigo mesmo, com a saúde física e mental e com as pessoas ao redor, lembrando que o autocuidado deve fazer parte da rotina, 24 horas por dia, sete dias por semana.

Produzida pelo CNJ, a série integra as ações voltadas à construção da Política de Cuidados no Poder Judiciário, reunindo depoimentos de magistradas, magistrados, servidoras, servidores e usuários da Justiça sobre como as responsabilidades de cuidado impactam a vida pessoal, profissional e as relações institucionais.

Ao longo das próximas semanas, o TJRO publicará os episódios da série em seus canais institucionais, ampliando o debate sobre temas como acolhimento, corresponsabilidade, saúde mental, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e valorização das pessoas.

Mais do que incentivar o autocuidado, a campanha propõe uma reflexão sobre a importância de construir uma cultura institucional baseada na empatia, na solidariedade e no reconhecimento de que cuidar é uma responsabilidade coletiva.

A iniciativa está alinhada ao compromisso do Poder Judiciário com a promoção de ambientes de trabalho mais saudáveis, inclusivos e humanizados, fortalecendo uma cultura organizacional que valoriza as pessoas e contribui para a melhoria da prestação jurisdicional.

Acompanhe os canais oficiais do TJRO e assista aos vídeos da série "Precisamos Falar de Cuidados" ao longo deste mês.