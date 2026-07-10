Cacoal recebe mais asfalto com recursos assegurados pelo deputado Cirone Deiró

Por Eli Batista

Publicada em 10/07/2026 às 11h22

A ordem de serviço foi assinada e as obras de pavimentação da Avenida Copacabana e da Rua Piauí, no Bairro Novo Cacoal, começam a se tornar realidade. Os recursos foram assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró.

As obras estão sendo executadas por meio de convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Durante a assinatura da ordem de serviço, na última quarta-feira (08.07), o prefeito Tony Pablo disse que o atraso no início dos serviços ocorreu em virtude de erro no projeto, “que corrigimos assim que assumimos a administração do município, porque nosso objetivo é atender os moradores, que esperam há tanto tempo por esse asfalto”.

O vereador Zivan Almeida agradeceu o deputado Cirone Deiró, por viabilizar os recursos, no valor de aproximadamente R$ 1 milhão e 700 mil, para a execução das obras de drenagem e de pavimentação dos dois trechos. “Após reunião com os moradores, procurei o deputado Cirone, que assegurou os recursos e hoje estamos vendo esse sonho antigo dos moradores se tornar realidade”, afirmou.

Claudia Gotara, moradora do bairro, também enalteceu o trabalho do parlamentar. “Estou muito feliz e quero agradecer o deputado Cirone e sua equipe, por ter garantido os recursos, pois são 45 anos de muita poeira, muita lama e de muita espera”, disse