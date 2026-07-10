Emater-RO realiza Dia Especial da Cafeicultura e reúne produtores para fortalecer a produção de café

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 10/07/2026 às 11h36

A Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) realizou, na última quarta-feira (9), o Dia Especial da Cafeicultura, em Rolim de Moura, reunindo produtores rurais, técnicos, pesquisadores e parceiros em uma manhã de capacitação voltada ao fortalecimento da cafeicultura, uma das principais atividades econômicas da agricultura familiar no estado.

O evento foi realizado na propriedade do produtor Roberto Fuzinato, o “Betão”, localizada na Linha 188 Lado Norte, Km 13, e contou com uma programação técnica que abordou temas fundamentais para o aumento da produtividade e da qualidade dos cafés Robustas Amazônicos.

Durante a programação, os participantes acompanharam palestras sobre plantio e preparo do solo, adubação e formação dos Robustas Amazônicos, tecnologia aplicada ao manejo da irrigação, custos de colheita, além de orientações sobre a outorga de água por meio do programa Sebraetec e os incentivos disponíveis para os produtores.

As apresentações foram conduzidas por especialistas da Emater-RO, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) e do Sebrae, promovendo a troca de experiências e a difusão de novas tecnologias para o desenvolvimento da cafeicultura regional.

O gerente regional da Emater-RO, Paulo Henrique, conhecido como Paulo Bola, destacou que o Dia Especial da Cafeicultura reafirma o compromisso da instituição em levar conhecimento técnico diretamente ao produtor rural, fortalecendo a agricultura familiar e incentivando a adoção de tecnologias que tornam a produção mais eficiente e sustentável. Paulo Bola também agradeceu o apoio do deputado estadual Jean Oliveira, a quem classificou como um grande parceiro da agricultura familiar e das ações desenvolvidas pela Emater em Rondônia, contribuindo para o fortalecimento do setor produtivo.

Já o gerente local da Emater em Rolim de Moura, Mauro Martins Almenara, ressaltou a expressiva participação dos produtores e o sucesso da programação. Segundo ele, o evento proporcionou um ambiente de aprendizado e troca de experiências, permitindo que os cafeicultores conhecessem novas técnicas de manejo, irrigação e gestão da produção, contribuindo para o aumento da produtividade e da rentabilidade das propriedades rurais.

O Dia Especial da Cafeicultura contou com a parceria da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), do Sebrae, da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e do Governo de Rondônia, reforçando o compromisso das instituições com o desenvolvimento da cafeicultura e o fortalecimento da agricultura familiar no estado.