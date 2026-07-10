Evento em Ji-Paraná oficializa pré-candidatura de Sílvia Cristina ao Senado

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/07/2026 às 10h22

PORTO VELHO, RO - A pré-candidatura de Sílvia Cristina ao Senado será oficializada durante um encontro político neste sábado (11), em Ji-Paraná. A programação começará às 18h, no Clube Vera Cruz.

O evento deverá reunir apoiadores, amigos, lideranças partidárias e pré-candidatos vinculados à federação União Progressista, além de representantes de outras legendas.

Sílvia Cristina afirmou que o encontro marcará o início de uma mobilização em torno de sua intenção de disputar uma vaga no Senado. Segundo ela, a presença das lideranças e dos apoiadores será importante para o lançamento do projeto.

“Vamos reunir lideranças, amigos e apoiadores para oficializar a nossa pré-candidatura ao Senado”, disse. A pré-candidata também classificou a disputa como um grande desafio e convidou a população a participar da atividade.

O lançamento antecede as convenções partidárias, previstas para o período de 20 de julho a 5 de agosto. Nessa fase, partidos e federações deverão confirmar os nomes que participarão oficialmente das eleições.

A campanha eleitoral poderá começar a partir de 16 de agosto, após o encerramento do prazo destinado à escolha e à homologação das candidaturas.