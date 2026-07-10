Em encontro promovido por Almir José, Delegado Camargo assume compromisso com servidores federais

Por Assessoria

Publicada em 10/07/2026 às 09h00

Reunião organizada pelo presidente do Sindsef reuniu lideranças sindicais e pré-candidatos do Podemos para discutir reconhecimento, valorização e direitos da categoria

O deputado estadual Delegado Camargo (Podemos), apresentado como pré-candidato a vice-governador, assumiu publicamente o compromisso de apoiar as demandas dos servidores públicos federais durante encontro com representantes da categoria.

A reunião foi promovida pelo presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef), Almir José (Podemos), apontado como pré-candidato a deputado federal. Delegados de base e outras lideranças sindicais participaram do evento e relataram ao parlamentar as principais dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores.

Durante as manifestações, Camargo recebeu agradecimentos pela disposição demonstrada em acompanhar e defender as pautas apresentadas pelos servidores. O encontro também foi utilizado para ampliar o diálogo político em torno das reivindicações da categoria.

Almir José afirmou que os servidores federais enfrentam desprestígio em Brasília durante a busca pela garantia de seus direitos. Segundo ele, a situação atinge de forma ainda mais acentuada os servidores transpostos, que convivem com demandas relacionadas a reconhecimento e valorização profissional.

Na avaliação do presidente do Sindsef, a reunião representa um movimento para a construção de uma bancada comprometida com os trabalhadores do serviço público. “Os servidores federais merecem ser ouvidos e respeitados. Nossa luta é para que isso aconteça dentro da Câmara Federal”, declarou Almir José.

O encontro sinalizou uma aproximação entre representantes sindicais e integrantes do Podemos em torno das pautas dos servidores federais, no contexto das articulações políticas para as eleições de 2026.