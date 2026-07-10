Rafael Cardoso expõe luta contra dependência química:

Por IG

Publicada em 10/07/2026 às 09h48

Rafael Cardoso chamou a atenção dos internautas novamente nesta quinta-feira (9), ao falar sobre sua saúde, após completar 33 dias internado em uma clínica de reabilitação. Segundo ele, o objetivo é melhorar e começar de novo, tanto na carreira quanto ao lado da família.

O artista tomou a decisão de buscar ajuda de forma voluntária para dar continuidade ao tratamento contra a dependência química e o alcoolismo. Como forma de se comunicar com os seguidores, o famoso compartilhou uma carta escrita à mão relatando suas experiências.

Na publicação, Rafael Cardoso afirmou que o período de internação tem sido fundamental para compreender a gravidade de sua condição e reconhecer que havia perdido o controle da própria vida.

"Está tudo mais claro. A consciência do que eu estava fazendo da minha vida às vezes aperta forte, porém é necessária. Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não via era eu mesmo", declarou.

Em seguida, o ator também disse que, apesar das dificuldades enfrentadas nos últimos anos, passou a ver essas experiências como parte importante de seu processo de transformação.

"Estou grato mesmo assim, por cada pedra no caminho, por mais duras e humilhantes que tenham sido estas experiências. Somente assim consegui entender a gravidade do meu transtorno", destacou.

Ainda na carta, ele explicou que recebeu o diagnóstico de transtorno por uso de substâncias. Sincero, ele falou abertamente sobre a doença, destacando a importância de manter um tratamento contínuo.

"Sou um adicto, portador do transtorno por uso de substâncias, que é incurável e mata humilhando. Por isso preciso estar em processo de recuperação contínuo. Hoje tenho esta consciência", afirmou.

Rafael Cardoso fala sobre recuperação

Rafael Cardoso declarou que a internação tem permitido recuperar não apenas a saúde física, mas também o equilíbrio emocional e, segundo ele, espiritual.

"Agradeço o carinho de cada um que está vibrando positivamente por minha recuperação, especialmente à minha família: meu pai, Carol, minhas tias e primos, bem como todos que sei que estão nesta corrente familiar", escreveu.

Na sequência, ele agradeceu o apoio que tem recebido da família, dos amigos e da equipe responsável por seu tratamento. "Tenho certeza que em poucas semanas estarei de volta à minha rotina, porém sóbrio e consciente de tudo que devo e não devo fazer para assim seguir muito mais firme, dentro do meu propósito. Obrigado e até já", finalizou.

Aos 40 anos e pai de três filhos, Rafael Cardoso tem Aurora, de 12 anos, e Valentim, de 8, frutos de seu antigo casamento com a atriz Mari Bridi. Além disso, ele também é pai de Helena, de 3 anos, nascida de seu relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz.

Como forma de recomeçar, o ator tem falado sobre a busca pela recuperação e pelo fortalecimento da saúde mental.