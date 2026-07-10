Influenciadora brasileira morre em Dubai após cair do 27º andar

Por IG

Publicada em 10/07/2026 às 09h54

Kauana Bilhar, influenciadora digital brasileira, morreu após cair do 27º andar de um prédio em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta semana. Ainda muito abalada, Darla Bilhar, mãe da influenciadora, usou as redes sociais para anunciar o falecimento da filha.

De acordo com as informações, a polícia investiga se a morte decorreu de um acidente ou de um crime. Atualmente, os agentes não descartam as hipóteses de homicídio, feminicídio ou suicídio, conforme noticiou o R7.

Peritos trabalham no apartamento em que Kauana estava para coletar vestígios e fornecer detalhes à investigação. A data da morte não foi detalhada, e a mãe disse à Record que a filha estava em viagem a Dubai quando ocorreu o incidente.

Para acompanhar as investigações, Darla viajou aos Emirados Árabes Unidos e deve providenciar os trâmites para o translado do corpo de volta ao Brasil.

Como era de se imaginar, a notícia causou choque e repercussão nas redes sociais, enquanto parentes, amigos e seguidores prestaram homenagens à influenciadora, destacando sua personalidade alegre e amorosa.

A brasileira adorava compartilhar seu dia a dia e tinha mais de 15 mil seguidores apenas no Instagram, onde publicava imagens de viagens ao exterior, bens de luxo e fotos com grandes buquês de flores. Em uma de suas publicações mais recentes, ela agradeceu à companheira, Barbara Abrantes, pelo carinho e mostrou as alianças que recebeu.

Atualmente, o perfil de Barbara na rede social aparece como indisponível. Conforme as informações divulgadas pela Band FM Itajaí, a companheira de Kauana foi quem comunicou a família sobre a tragédia.

Como forma de comunicar os seguidores da filha e de homenageá-la, Darla escreveu um texto. "Minha filha, não existem palavras capazes de expressar o tamanho da saudade que você deixou. Desde o dia em que você chegou ao mundo, meu coração passou a bater de um jeito diferente, e esse amor jamais terá fim", disse.

"Hoje você não está mais ao meu lado como eu sonhava, mas viverá para sempre dentro de mim. Em cada lembrança, em cada sorriso seu que guardo na memória, em cada oração, encontro um pedacinho de você", continuou.

Você foi, é e sempre será o maior presente que Deus me deu. A distância que a vida nos impôs nunca será maior do que o amor que nos une. Enquanto eu viver, levarei seu nome, seu sorriso e seu amor comigo. Peço a Deus que cuide de você com todo o carinho que eu gostaria de continuar oferecendo aqui na Terra. E, quando a saudade apertar, vou fechar os olhos e lembrar que o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas muda de lugar. Eu te amo infinitamente, minha menina. Até o dia em que possamos nos reencontrarKauana Bilhar.

Quem era Kauana Bilhar?

Natural de Itajaí, em Santa Catarina, Kauana construiu uma vida marcada por viagens internacionais e experiências exóticas, que fazia questão de compartilhar nas redes sociais.

Na noite da morte, a influenciadora chegou a publicar uma foto considerada bastante enigmática nas redes sociais, o que levantou suspeitas sobre seu estado emocional. Após o incidente fatal, Bárbara, namorada de Kauana, enviou uma mensagem de áudio a uma amiga afirmando ter presenciado o que aconteceu no apartamento.