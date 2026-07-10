Espanha: 16 presos e 26 mulheres libertadas de rede de prostituição

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 10/07/2026 às 09h26

Dezasseis membros de uma rede de prostituição chinesa foram presos e 26 mulheres exploradas sexualmente foram libertadas em Espanha, declararam hoje as autoridades locais.

A operação conjunta entre a polícia espanhola e as autoridades tributárias resultou no encerramento de 11 casas de prostituição.

Quatro pessoas foram presas em Madrid, quatro em Valência, três em Saragoça, duas em Barcelona, duas em Tarragona e uma em Figueres (Girona).

Entre os detidos está o cabeça da quadrilha, que teve a prisão preventiva decretada por ordem judicial, disse a Polícia Nacional e o Fisco espanhol.

A organização recrutava as mulheres através de falsas ofertas de emprego nas redes sociais e em aplicativos de mensagens instantâneas.

As mulheres eram mantidas em regime de escravidão, no qual eram obrigadas a estar disponíveis 24 horas por dia e a trabalhar como prostitutas sem preservativo.