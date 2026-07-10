Homem é morto a golpes de picareta na zona Leste de Porto Velho

Por hora1rondonia.com

Publicada em 10/07/2026 às 09h45

Um homem identificado como Oscar de 41 anos, foi morto de forma brutal na noite desta quinta-feira (9), na Avenida Alexandre Guimarães, no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Porto Velho. O homicídio provocou intensa movimentação de equipes da Polícia Militar e chamou a atenção de moradores da região, que ficaram assustados com a violência do ataque ocorrido em plena via pública.

As primeiras informações apontam que a vítima foi surpreendida e atacada com golpes de picareta. Pelo menos dois suspeitos teriam participado da ação criminosa e, após consumarem o assassinato, fugiram rapidamente do local em direção desconhecida antes da chegada das forças de segurança. A motivação do crime ainda permanece desconhecida e será esclarecida ao longo das investigações.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, policiais militares isolaram toda a área para preservar a cena do homicídio até a conclusão dos trabalhos da Perícia Criminal. Durante os levantamentos técnicos, os peritos realizaram a coleta de vestígios que poderão auxiliar na identificação dos autores e na reconstituição da dinâmica da execução.

Agentes da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), iniciaram as investigações ainda durante a noite, realizando diligências em busca de testemunhas e de imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades. Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido ao exame de necropsia. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e a Polícia Civil segue apurando o caso.