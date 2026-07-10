Colisão entre caminhões causa lentidão na BR-364 perto de Ariquemes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/07/2026 às 09h45

O trânsito ficou lento na BR-364, nas proximidades da Fazenda Nova Vida, em Ariquemes, após uma colisão entre dois caminhões registrada na manhã desta sexta-feira (10). Equipes de resgate e de segurança foram mobilizadas para atender a ocorrência e controlar o fluxo de veículos no trecho.

O acidente envolveu um caminhão que transportava açúcar e um caminhão boiadeiro. O impacto chamou a atenção de condutores que passavam pela rodovia durante o atendimento realizado no local.

As informações iniciais indicam que nenhuma morte foi registrada. A situação dos motoristas envolvidos e a eventual necessidade de encaminhamento para atendimento médico ainda aguardavam confirmação.

As causas da colisão deverão ser apuradas pelos órgãos responsáveis. Enquanto os trabalhos eram realizados, quem trafegava pela BR-364 precisou reduzir a velocidade e aumentar a atenção nas proximidades do acidente.