Homem é encontrado morto com tiros em Teixeirópolis

Por rondoniatual.com

Publicada em 10/07/2026 às 09h30

Um homem identificado como, Paulo de 46 anos, foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (9) em um lote localizado na Linha 28, zona rural de Teixeirópolis (RO). A vítima apresentava marcas de disparos de arma de fogo.

Segundo informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada após moradores ouvirem vários estampidos semelhantes a tiros, seguidos por gritos de socorro vindos das proximidades de uma propriedade rural. As testemunhas relataram que participavam de uma confraternização quando perceberam a movimentação e chegaram a fazer buscas na região, mas não encontraram ninguém.

Durante as diligências, os policiais localizaram uma motocicleta Honda CG 150 Titan caída às margens da estrada, além de um capacete. Em seguida, ao entrarem em um lote nas proximidades, encontraram o corpo da vítima caído em um carreador que dá acesso a uma residência.

Uma equipe do Hospital Municipal compareceu ao local e confirmou o óbito. Em seguida, a área foi isolada para o trabalho da Polícia Técnico-Científica, que realizou a perícia antes da remoção do corpo pela funerária de plantão.

A vítima não portava documentos nem telefone celular. Um morador informou aos policiais que o homem era conhecido apenas como Paulo e que residia no final da mesma linha rural, porém não soube informar o endereço exato nem indicar familiares.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.