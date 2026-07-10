Fúria herda desgaste; Marcos Rogério testa discurso de gestor; e Scheid desafia legado de Bagattoli

Por Herbert Lins

Publicada em 10/07/2026 às 08h36

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

Marketing eleitoral: a estratégia que transforma candidatos em vencedores.

CARO LEITOR, No meu livro Marketing Eleitoral: É Candidato? Seja um Vencedor! afirmo que o marketing eleitoral não deve distorcer a essência do candidato, mas evidenciar suas qualidades de forma transparente, ética e humanizada. A imagem, a linguagem e o discurso precisam despertar identificação, confiança e credibilidade, levando o eleitor a enxergar naquele candidato alguém capaz de representá-lo. Uma candidatura nasce da aspiração de servir ao interesse público, mas exige planejamento estratégico. O candidato precisa conhecer seu público, tornar-se reconhecido, diferenciar-se dos adversários e demonstrar preparo, compromisso, competência e capacidade de entregar resultados. Para isso, é indispensável recorrer a profissionais de marketing político e eleitoral, que utilizam pesquisas, análises dos resultados de eleições anteriores e estudos do ambiente eleitoral para identificar tendências, mapear oportunidades e definir estratégias capazes de aumentar as chances de sucesso nas urnas.

Preparo

Eleição não é concurso de simpatia. O candidato que não demonstra preparo, compromisso e capacidade de entregar resultados vende apenas ilusão. O eleitor atento deve desconfiar de discursos fáceis e promessas sem fundamento.

Percebido

Não basta disputar um cargo eletivo. O candidato precisa ser percebido pelo eleitor como alguém com capacidade de gestão, liderança e compromisso. Sem competência para entregar resultados, a candidatura perde força e credibilidade.

Resultados

Quem disputa cargo eletivo precisa demonstrar, repito, capacidade de entrega diante do eleitor. Boas intenções não bastam. Conhecimento, propostas viáveis e capacidade de entregar resultados inspiram confiança e conquistam votos.

Consolidou

Falando em entregar resultados, a deputada federal Silvia Cristina (PP) consolidou sua vida pública pela capacidade de transformar compromissos em resultados. Sua atuação reúne trabalho, articulação e entregas que fortalecem sua credibilidade junto aos rondonienses.

Oficializa

Pensando em avançar e ampliar a sua atuação parlamentar, Sílvia Cristina oficializa amanhã (11) sua pré-candidatura ao Senado, às 18h, no Clube Vera Cruz, em Ji-Paraná. O ato político reunirá lideranças, apoiadores e pré-candidatos da federação União Progressista e de outras siglas.

Destaca

O pré-candidato a senador Bruno Bolsonaro Scheid (PL) se destaca como nova promessa do bolsonarismo para o Senado por defender propostas voltadas ao desenvolvimento de Rondônia. Caso eleito, terá o desafio de transformar compromissos de campanha em articulação política e entregas concretas para o Estado.

Decepcionados

Entre eleitores bolsonaristas, Bruno Bolsonaro Scheid (PL) vem sendo comparado ao senador Jaime Bagattoli (PL). Muitos bolsonaristas, decepcionados com a baixa capacidade de entrega de Bagattoli, dizem: “Com esse Bruno agora vai, esse sim é bolsonarista!”

Dificuldades

O pré-candidato ao Senado Luis Fernando (PSD) tem reconhecida capacidade técnica e de entrega. Porém, carrega o peso de um governo desgastado, marcado por dificuldades na reta final e a possível venda da Caerd virou a cereja do bolo de um fardo político pesado para carregar nas costas.

Governista

Falando em governo, o ex-prefeito de Cacoal Adailton Fúria (PSD) demonstra capacidade de gestão e entrega, mas enfrenta o peso de ser o candidato governista. Ao mesmo tempo em que carrega a força da máquina, também herda frustrações e cobranças de um governador que chega ao fim com alto índice de rejeição e impopularidade.

Desafio

O pré-candidato ao governo Adailton Fúria (PSD) carrega um desafio político significativo: defender a continuidade do legado do governador Coronel Marcos Rocha (PSD). Ao mesmo tempo em que herda a estrutura da gestão, também assume o desgaste natural de um governo em fase final, tornando a sucessão uma verdadeira prova de resistência eleitoral.

Construiu

O senador e pré-candidato a governador Marcos Rogério (PL) construiu trajetória parlamentar marcada por capacidade de articulação e de entrega de resultados. Porém, a disputa ao Governo exige dele o perfil de governamentalidade (Michel Foucault) para administrar um Estado com desafios fiscais, saúde, segurança e com falta de capacidade de investimentos.

Experiência

O pré-candidato a governador Hildon Chaves (União Progressista) recebeu Porto Velho com obras paradas e dificuldades financeiras. Com experiência no Ministério Público e iniciativa privada, combateu a corrupção, equilibrou as contas, concluiu projetos, entregou equipamentos e ficou marcado como o prefeito do asfalto.

Unificar

Em Rondônia, dirigentes de partidos da base de Lula (PT-SP) articulam unificar forças em torno de uma única candidatura ao Senado. O foco do Palácio do Planalto parece ser ampliar sua bancada governista no Congresso Nacional, mais do que disputar governos estaduais.

Rifa

A articulação em curso na base governista de Lula em Rondônia aponta para uma possível chapa unificada: Luciana Oliveira (PT) ao Governo, com Confúcio Moura (MDB) e Neidinha Suruí (PSB) ao Senado. A composição rifa as candidaturas de Expedito Netto (PT), Samuel Costa (PSB), Pedro Abib (MDB) e Rosângela Cipriano (PSB) da disputa majoritária.

Anonimato

Segundo alguns dirigentes de esquerda, que pediram anonimato, Expedito Netto (PT), Samuel Costa (PSB), Pedro Abib (MDB) e Rosângela Cipriano (PSB) teriam maior contribuição às legendas disputando vagas de deputado federal do que cargos majoritários. A conspiração corre solta nos partidos de esquerda em Rondônia.

Emergente

O pré-candidato a deputado federal Célio Lopes (União) mantém agenda intensa em Porto Velho. Advogado previdenciarista, construiu trajetória em espaços estratégicos como Detran/RO e Funasa. Surge como uma liderança emergente, com experiência e capacidade de articulação.

Acionado

O empresário e pré-candidato a deputado federal Fernando Vilas (PSD) foi acionado na Justiça do Trabalho por 16 lideranças políticas que alegam não ter recebido valores prometidos em articulações de pré-campanha. As cobranças envolvem acordos em Porto Velho, Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Ariquemes.

Contraponto

Segundo os autores da ação, parte dos valores teria sido paga, mas o restante ficou pendente. As cobranças variam de R$ 500 a R$ 5 mil. Uma audiência está marcada para 31 de julho. Fernando Vilas ainda não se manifestou sobre o caso e o espaço está aberto para o contraponto.

Cadeira

O pré-candidato a deputado federal Fernando Vilas mira a cadeira da Câmara dos Deputados no Vale do Jamari, com foco em Ariquemes. Hoje o posto é ocupado pelo delegado Thiago Flores (União), que busca a reeleição com forte presença eleitoral local e sem mancha na sua biografia política.

Bate-boca

A sessão extraordinária de ontem (9) na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) foi marcada por um acalorado bate-boca entre os deputados estaduais Eyder Brasil (PSD) e Delegado Rodrigo Camargo (Podemos). Camargo chamou Eyder para vias de fatos fora do ambiente da ALERO.

Embate

O embate entre Eyder Brasil e Rodrigo Camargo ocorreu durante a discussão do veto total do governo ao PL 1389/2026, de autoria do deputado Alex Redano (Republicanos), que trata da criação da carteira de identificação das mães atípicas. A discussão ganhou repercussão e vale conferir a íntegra no canal oficial da ALERO no YouTube.

Ampliou

O médico Luiz Ferrari, pré-candidato a deputado estadual pelo partido Avante, esteve em Guajará-Mirim fortalecendo sua articulação política. Na Pérola do Mamoré, Ferrari recebeu apoio de diversas lideranças locais e ampliou sua base eleitoral.

Reduto

A Operação Reduto, deflagrada pela Polícia Federal, investiga suspeitas de fraudes em licitações, peculato, lavagem de capitais e associação criminosa. A ação cumpriu mandados em Ariquemes, Porto Velho e Manaus, ampliando as apurações sobre o suposto esquema.

Cautela

Apesar da forte repercussão, é preciso cautela. As imagens de bolsas, dinheiro em espécie, relógios e bens de alto valor não deve ser automaticamente associadas à Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO). As apreensões divulgadas ocorreram na empresa e residência dos investigados em Manaus.

Precipitado

As informações indicam que parte das apreensões ocorreu em Manaus, em empresa investigada. Associar imagens à ALERO sem confirmação oficial é precipitado. A Casa afirma acompanhar as investigações e defende legalidade, transparência e devido processo legal.

Aguardar

O correto é aguardar os autos para entender as diligências e os locais investigados. A Operação deve ser apurada com rigor, mas também com responsabilidade. Imagens de dinheiro e bens de luxo não podem gerar narrativas contra a ALERO sem confirmação documental.

Sério

Falando sério, o livro “Marketing Eleitoral: É Candidato? Seja um Vencedor” de minha autoria apresenta estratégias e conceitos fundamentais para quem deseja disputar eleições com planejamento, posicionamento e comunicação eficiente. A obra destaca que uma campanha vitoriosa exige organização, narrativa, conexão com o eleitor e construção de imagem.