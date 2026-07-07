7ª edição do Festival Gastronômico de Jaru acontece nesta sexta-feira (10) e sábado (11)

Por Assessoria

Publicada em 10/07/2026 às 08h47

A Prefeitura de Jaru trabalha nos últimos ajustes do 7º Festival Gastronômico de Jaru, realizado por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt), com apoio do Sebrae, da Cresol e da Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ).

Considerado o maior evento gastronômico de Rondônia, o festival será realizado nesta sexta-feira (10) e sábado (11), a partir das 18h, no Estádio Municipal Leal Chapelão.

Durante os dois dias de programação, o público poderá apreciar pratos doces e salgados que integram o cardápio regular dos 15 empreendedores participantes, além de receitas exclusivas desenvolvidas especialmente para o evento. Os pratos inéditos valorizam ingredientes típicos da culinária regional e disputarão o Concurso Gastronômico, que premiará os vencedores com valores de até R$ 3 mil.

Além da experiência gastronômica, o festival contará com shows musicais, praça de alimentação, espaço de lazer gratuito com brinquedos infláveis e pula-pula para as crianças, entre outras atrações voltadas para toda a família.