Guaporé enfrenta o Luverdense no Cassolão neste domingo às 17 horas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/07/2026 às 08h20

Os ingressos antecipados para o confronto entre Guaporé Futebol Clube e Luverdense estão sendo vendidos por R$ 10. A partida está marcada para este domingo, 12 de julho, às 17h, no Estádio Cassolão, em Rolim de Moura.

A comercialização ocorre na loja oficial do Guaporé FC, localizada na Avenida Fortaleza, nº 5063, no Centro do município. O clube convocou os torcedores para acompanhar o duelo e apoiar a equipe nas arquibancadas.

O confronto é tratado pelo Guaporé como uma decisão. A mobilização busca ampliar a presença do público no Cassolão durante a partida contra o Luverdense.

A vaga nas oitavas de final será definida no domingo, às 17h , no Estádio Cassolão, em Rolim de Moura (RO).

O Luverdense avança com qualquer empate. Em caso de vitória do Guaporé por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Se a equipe rondoniense vencer por dois ou mais gols, garante a classificação no tempo normal.

Quem avançar enfrentará ABC ou Águia de Marabá nas oitavas de final da Série D.