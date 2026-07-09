Gazin Porto Velho enfrenta o Gama em duelo decisivo pela Série D

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/07/2026 às 14h29

O Gazin Porto Velho Esporte Clube enfrenta o Gama no domingo, 12 de julho, pelos 90 minutos finais do confronto decisivo da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 15h, no horário de Rondônia, no Estádio Bezerrão, em Brasília.

Representante de Porto Velho e de Rondônia na competição nacional, o clube informou que seguirá para o compromisso mantendo a postura de humildade, trabalho e concentração adotada ao longo da campanha.

A equipe destacou que cada partida representa uma nova oportunidade de defender a camisa do clube e levar o nome do estado ao cenário nacional. O elenco também reforçou que pretende atuar com raça, entrega e orgulho diante do adversário brasiliense.

Ao convocar o apoio dos torcedores, o Gazin Porto Velho ressaltou a importância da caminhada construída até o confronto e afirmou que continuará concentrado em superar uma etapa de cada vez.