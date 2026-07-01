1º Encontro do Grupo de Hipertensos e Diabéticos de Espigão do Oeste

Cuidar da saúde é um ato de amor próprio e de compromisso com a vida. Pensando nisso, a equipe da UBS Arlindo Cristo preparou um momento único para você que vive com hipertensão ou diabetes.
No dia 30 de julho, às 18h, vamos realizar o 1º Encontro do Grupo de Hipertensos e Diabéticos, um espaço dedicado ao acolhimento, aprendizado e troca de experiências entre pessoas que compartilham os mesmos desafios.
Orientações essenciais sobre o manejo da hipertensão e diabetes
Espaço para tirar dúvidas com a equipe de saúde
Dinâmicas interativas e atividades de promoção à saúde
Acolhimento, conversa e compartilhamento de vivências
Sua saúde merece atenção especial. Este encontro é uma oportunidade de:
• Aprender mais sobre como cuidar da sua condição
• Receber orientações práticas para melhorar sua qualidade de vida
• Conhecer outras pessoas da nossa comunidade que enfrentam desafios similares
• Fortalecer vínculos com a equipe de saúde que te acompanha
Data: 30 de julho de 2026
Horário: 18h
Local: UBS Arlindo Cristo, Espigão d'Oeste - RO
Juntos, construímos uma Espigão d'Oeste mais saudável e acolhedora. Venha fazer parte desse momento de cuidado e transformação.
Esperamos por você!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!