1º Encontro do Grupo de Hipertensos e Diabéticos de Espigão do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 09/07/2026 às 15h03

Cuidar da saúde é um ato de amor próprio e de compromisso com a vida. Pensando nisso, a equipe da UBS Arlindo Cristo preparou um momento único para você que vive com hipertensão ou diabetes.

No dia 30 de julho, às 18h, vamos realizar o 1º Encontro do Grupo de Hipertensos e Diabéticos, um espaço dedicado ao acolhimento, aprendizado e troca de experiências entre pessoas que compartilham os mesmos desafios.

Orientações essenciais sobre o manejo da hipertensão e diabetes

Espaço para tirar dúvidas com a equipe de saúde

Dinâmicas interativas e atividades de promoção à saúde

Acolhimento, conversa e compartilhamento de vivências

Sua saúde merece atenção especial. Este encontro é uma oportunidade de:

• Aprender mais sobre como cuidar da sua condição

• Receber orientações práticas para melhorar sua qualidade de vida

• Conhecer outras pessoas da nossa comunidade que enfrentam desafios similares

• Fortalecer vínculos com a equipe de saúde que te acompanha

Data: 30 de julho de 2026

Horário: 18h

Local: UBS Arlindo Cristo, Espigão d'Oeste - RO

Juntos, construímos uma Espigão d'Oeste mais saudável e acolhedora. Venha fazer parte desse momento de cuidado e transformação.

Esperamos por você!