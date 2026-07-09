Evento Conexão Mulheres que Prosperam recebe apoio do Sebrae

Por sebrae

Publicada em 09/07/2026 às 15h49

O Sebrae em Rondônia participou da primeira edição do Conexão Mulheres que Prosperam, realizada no início do mês (1), em Vilhena, no Espaço Mahalo. O evento foi realizado em parceria com o Sicredi local e reuniu mulheres empreendedoras da região para uma programação voltada ao fortalecimento dos negócios femininos, por meio da educação financeira, da geração de conexões estratégicas e da ampliação do acesso ao crédito orientado e assistido.

Representando o Sebrae, a coordenadora estadual de Crédito, Gleiciane Rocha, apresentou os programas da instituição voltados ao empreendedorismo feminino e destacou as soluções disponíveis para facilitar o acesso ao crédito de forma segura, planejada e alinhada às necessidades das empreendedoras. Durante a palestra, foram apresentados instrumentos que auxiliam as mulheres a transformar projetos em investimentos e oportunidades de crescimento sustentável.

Um dos principais destaques foi a integração entre os projetos Conexão Financeira e o Sebrae Delas com a garantia Fampe 100% para Mulheres, iniciativa que amplia as possibilidades de financiamento para empreendedoras ao oferecer garantias complementares nas operações de crédito.

O Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas (Fampe) é uma inciativa capitaneada pelo Sebrae que vem preencher uma lacuna muito importante quando as empreendedoras se veem no desafio do acesso ao crédito: as garantias reais. O Sicredi, é parceiro formal do Sebrae operando o Fampe de maneira regular, inclusive o modelo de 100% para empreendedoras.

A programação também contou com a participação de Iêda Sarmento, gerente de Operações do Sicredi, e Patrícia Dicarlis, gerente de Agência; Gabriela Lotti, coordenadora de Núcleo do Sicredi; Drielli Rech, que abordou o equilíbrio entre finanças, família, profissão e autoestima; Piera Golin, com orientações sobre consultoria de acessórios; Juliane Barroso, consultora de imagem; e da psicóloga Eliane Gusmão, que apresentou reflexões sobre posicionamento socioemocional. O evento foi encerrado com o sorteio de mais de 50 brindes oferecidos por empresas parceiras.

A experiência reforça o potencial da integração entre projetos e parceiros estratégicos na construção de soluções mais completas para o empreendedorismo feminino. O modelo desenvolvido em Vilhena evidencia como o alinhamento entre instituições financeiras e o Sebrae amplia o alcance das políticas de incentivo aos pequenos negócios, podendo servir de inspiração para outras unidades do Sebrae em todo o país.

Ao utilizar o Fampe 100% para Mulheres como ferramenta para facilitar o acesso ao crédito, aliado às ações do Conexão Financeira e do Sebrae Delas, o Sebrae em Rondônia reafirma seu compromisso com a autonomia econômica das mulheres, estimulando a criação de negócios mais competitivos, sustentáveis e preparados para crescer.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero)