TJRO recepciona 87 novos estagiários durante acolhimento institucional

Por TJ-RO

Publicada em 09/07/2026 às 16h33

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) realizou, no auditório do Fórum Geral, a recepção institucional de 87 novos estagiários que passam a integrar diferentes setores do Poder Judiciário estadual. O momento marcou o início das atividades dos estudantes e teve como objetivo apresentar a estrutura da instituição, orientar sobre o ambiente de trabalho e reforçar a importância do estágio como oportunidade de aprendizado e desenvolvimento profissional.

Os novos estagiários foram recebidos pelo secretário de Gestão de Pessoas, Gustavo Nicocelli, e pelo diretor do departamento de pessoal, Edson Braz, que deram as boas-vindas aos estudantes e destacaram o papel do estágio na formação acadêmica e na aproximação entre a teoria e a prática do serviço público.

Durante a recepção, Gustavo Nicocelli ressaltou que o Tribunal busca proporcionar um ambiente acolhedor e propício ao desenvolvimento dos estagiários, incentivando o compromisso com a ética, a responsabilidade e a excelência no atendimento à sociedade.

Além das boas-vindas, os participantes receberam orientações sobre normas institucionais, direitos e deveres dos estagiários, funcionamento das unidades e aspectos relacionados à rotina de trabalho. O encontro também proporcionou um espaço para esclarecimento de dúvidas e integração entre os novos integrantes.

O programa de estágio do TJRO reúne estudantes de diferentes áreas do conhecimento, contribuindo para a formação acadêmica por meio da vivência prática no Poder Judiciário e fortalecendo o compromisso institucional com a educação, a cidadania e a formação de futuros profissionais.