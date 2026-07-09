Prefeitura realiza convocação para os cargos de vigilante e monitor educacional; aprovados devem se apresentar em até três dias úteis

Por Assessoria

Publicada em 09/07/2026 às 16h30

A Prefeitura de Jaru publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (09), mais dois editais de convocação referentes a processos seletivos para os cargos de vigilante e monitor educacional.

Os candidatos convocados devem se apresentar no prazo máximo de três dias úteis, contado a partir da data da publicação dos editais, sem possibilidade de prorrogação.

A documentação exigida deverá ser enviada exclusivamente em formato digital, por meio do sistema de peticionamento eletrônico, conforme as orientações descritas nos editais.

CLIQUE AQUI E VEJA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O CARGO DE VIGILANTE