Exames médicos periódicos reforçam prevenção e qualidade de vida dos servidores

Por Alex Fontes

Publicada em 09/07/2026 às 17h01

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), concluiu nesta quarta-feira (08) a realização dos exames médicos periódicos ocupacionais destinados aos servidores da pasta. A ação contemplou aproximadamente 150 colaboradores, reafirmando o compromisso da administração municipal com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a valorização do funcionalismo público.

A iniciativa integra a política de saúde ocupacional da Prefeitura e foi desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Administração (Semad), por meio da Diretoria de Saúde Ocupacional (DSO), e da empresa responsável pela execução dos exames periódicos. Durante a programação, os servidores passaram por exames laboratoriais e avaliações clínicas ocupacionais, procedimentos fundamentais para o acompanhamento das condições de saúde dos trabalhadores e para o cumprimento das exigências previstas na legislação de medicina e segurança do trabalho.

O prefeito Léo Moraes destacou que investir na saúde dos servidores é investir na qualidade do serviço prestado à população. "Nossa gestão tem como prioridade valorizar quem faz a administração pública acontecer todos os dias. Cuidar da saúde dos servidores significa oferecer melhores condições de trabalho e garantir um atendimento cada vez mais eficiente para a população".

Os exames periódicos constituem uma importante ferramenta de prevenção, permitindo a identificação precoce de possíveis alterações no estado de saúde dos servidores, o monitoramento de riscos ocupacionais e a adoção de medidas que promovam melhores condições de trabalho. Além de atender às determinações legais, a iniciativa demonstra o compromisso da gestão municipal em investir na qualidade de vida dos profissionais que atuam diariamente no planejamento e desenvolvimento da cidade.

Servidores passaram por exames laboratoriais e avaliações clínicas ocupacionais

A secretária adjunta da Semdec, Lu Rapozo, destacou que a ação representa mais uma demonstração do compromisso da administração municipal com o bem-estar dos servidores.

"Cuidar da saúde dos nossos colaboradores é investir diretamente na qualidade do serviço público. A conclusão desta etapa, com cerca de 150 servidores atendidos, demonstra a responsabilidade da gestão em garantir acompanhamento preventivo, segurança e melhores condições de trabalho para todos os profissionais da Semdec. Servidores valorizados desempenham suas funções com ainda mais qualidade e dedicação à população."

O secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Raimundo Alencar, ressaltou que a realização dos exames periódicos faz parte de uma política permanente de valorização do servidor público.

"A Prefeitura de Porto Velho entende que investir na saúde ocupacional é investir nas pessoas que fazem a administração pública acontecer todos os dias. Esta ação reforça nosso compromisso com a valorização dos servidores e com a construção de um ambiente de trabalho cada vez mais saudável, seguro e humanizado. Agradecemos o empenho de toda a equipe envolvida e a participação dos colaboradores, que compreenderam a importância desse acompanhamento preventivo."

Realizada conforme cronograma previamente estabelecido, a ação ocorreu de forma organizada e eficiente, garantindo aos servidores atendimento humanizado, privacidade durante as avaliações clínicas e toda a estrutura necessária para a realização dos procedimentos.

Com a conclusão dos exames periódicos, a Prefeitura de Porto Velho reafirma seu compromisso com a promoção da saúde ocupacional, a prevenção de doenças relacionadas ao ambiente de trabalho e a valorização dos servidores municipais, fortalecendo uma gestão que reconhece nas pessoas o principal patrimônio do serviço público.