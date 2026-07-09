Prefeitura intensifica operação tapa-buraco no bairro São Cristóvão

Por Letícia Regis

Publicada em 09/07/2026 às 16h23

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), segue com o cronograma de manutenção das vias urbanas e realizou nesta quarta-feira (8), serviços de tapa-buraco no bairro São Cristóvão.

A equipe executou os trabalhos na Rua Herbert de Azevedo, no trecho entre as ruas Guanabara e João Goulart. A intervenção faz parte das ações permanentes da administração municipal para recuperar o pavimento, melhorar a mobilidade urbana e garantir mais segurança para quem trafega pela região.

Os serviços de tapa-buraco são fundamentais para prolongar a vida útil das vias, reduzir os impactos causados pelo período chuvoso e proporcionar mais conforto a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, destacou que o cronograma de manutenção contempla diversas regiões da cidade de forma contínua.

"Estamos atuando diariamente em diferentes bairros, priorizando os trechos que apresentam maior necessidade de manutenção. Nosso compromisso é garantir melhores condições de trafegabilidade, proporcionando mais segurança e qualidade de vida para a população".

O prefeito Léo Moraes reforçou que a recuperação da malha viária segue como uma das prioridades da gestão.

"Sabemos que uma cidade bem cuidada começa por ruas em boas condições. Por isso, nossas equipes estão presentes diariamente nos bairros, levando melhorias que fazem diferença na rotina da população. Seguiremos investindo em infraestrutura para oferecer mais mobilidade, segurança e qualidade de vida aos porto-velhenses".

A Prefeitura de Porto Velho mantém equipes distribuídas em diferentes pontos da cidade, executando serviços de manutenção viária conforme o cronograma da Seinfra e as demandas identificadas pelas equipes técnicas, garantindo melhorias contínuas na infraestrutura urbana.