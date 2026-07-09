Mutirão leva cidadania ao campo e ultrapassa 1,2 mil atendimentos na zona rural de Porto Velho

Por Jean Carla Costa

Publicada em 09/07/2026 às 16h14

O Mutirão de documentação da Mulher Rural e Família encerrou suas etapas em Nova Califórnia e Jaci-Paraná com 1.209 atendimentos realizados, sendo 629 em Nova Califórnia e 580 em Jaci-Paraná. A iniciativa, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) e diversos outros parceiros, levou diversos serviços gratuitos às famílias da zona rural.

Entre os beneficiados, o agricultor Juvenal Deodato de Lima emitiu o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF).

"Resolvi uma necessidade importante perto de casa", afirmou. O trabalhador rural Teomar Firmino Lopes conseguiu registrar a filha e solicitar o salário-maternidade da esposa. “Foi uma grande oportunidade para nossa família”.

Em Jaci-Paraná, o produtor Mariano de Souza também emitiu o CAF. "O atendimento foi excelente", disse. Já a gestante Maria Ângela da Silva regularizou documentos e acessou programas sociais. “Valeu muito a pena participar”.

O secretário da Semagric, Douglas Bener, ressaltou que a ação facilita o acesso aos serviços públicos.

"Nosso compromisso é fortalecer a agricultura familiar e levar cidadania ao campo."

O prefeito Léo Moraes reforçou a importância da iniciativa.

"Estamos aproximando os serviços de quem mais precisa."

Para a coordenadora da ação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) em Rondônia, Rúbia Costa, os números demonstram o alcance social da iniciativa. "Cada atendimento representa um direito garantido e uma família beneficiada", destacou.