Neymar compra mansão de R$ 50 milhões em condomínio de luxo

Por IG

Publicada em 09/07/2026 às 15h44

Aconteceu em Santos, no Morro de Santa Terezinha, um dos endereços mais sofisticados da cidade.

Existe ali um condomínio de casas de altíssimo padrão, com uma vista incrível para o mar. É um lugar que lembra muito a Riviera Francesa.

Os milionários que moram ali, muitas vezes, nem têm interesse em ir à praia. Preferem ficar na piscina de casa, contemplando o mar à sua frente.

Foi nesse cenário que um empresário construiu três casas em um terreno de 2.800 metros quadrados. O objetivo era reunir toda a família no mesmo condomínio, tendo a casa principal como referência.

O imóvel conta com diversas suítes, amplos jardins e uma garagem para 15 carros.

Mesmo sem estar à venda, o proprietário recebeu a visita de um corretor interessado no imóvel. O profissional insistiu para que ele estipulasse um valor por tudo o que havia ali.

Depois de pensar bastante, o dono da casa decidiu estabelecer um preço elevado: R$ 50 milhões por toda a propriedade.

A lógica era simples. Com R$ 20 milhões, ele compraria outro terreno no mesmo condomínio e construiria uma casa semelhante. Ainda assim, teria um lucro expressivo.

O que ele não imaginava era que o corretor aceitaria a proposta.

No dia seguinte, ainda incrédulo, viu o pagamento de R$ 50 milhões cair em sua conta. Quem fez a transferência foi uma das empresas de Neymar.

Havia apenas um detalhe: na garagem, além dos carros, existia uma coleção de 12 motos pertencentes ao filho do proprietário. Neymar também fez uma proposta por elas e adquiriu toda a coleção.

Sabem como eu interpreto essa história?

Quando um bilionário como Neymar, muitas vezes, busca mais do que um imóvel, ele procura um lugar que já tenha sido um verdadeiro lar. Por isso, quis comprar não apenas a casa, mas praticamente tudo o que havia nela, preservando o ambiente construído pela família que viveu ali.

Na minha visão, Neymar não comprou apenas uma casa. Comprou um lar.

A vida, às vezes, se explica justamente por esses detalhes.