Thelma Assis alfineta famosos que apoiaram Rodrigo Branco

Por IG

Publicada em 09/07/2026 às 16h01

A campeã do "Big Brother Brasil 20", Thelma Assis, voltou a comentar a condenação do empresário Rodrigo Branco por injúria racial. Em entrevista ao programa "TV Fama", da RedeTV!, a médica afirmou acreditar que as pessoas podem evoluir, mas ressaltou que o caso não deve ser tratado como um simples erro.

"Eu acredito na evolução das pessoas, acredito que as pessoas podem mudar, mas ele cometeu um crime. Não foi um erro", afirmou Thelma ao comentar a decisão da Justiça e a repercussão do caso.

Recado para quem apoiou Rodrigo Branco

Durante a entrevista, Thelma também foi questionada sobre famosos que mantiveram relação com Rodrigo Branco após a polêmica, entre eles Xuxa Meneghel e Anitta. Sem citar nomes diretamente, a ex-BBB afirmou que cada pessoa é responsável pelas próprias escolhas.

"Eu acho que as pessoas têm livre-arbítrio pra fazer as suas escolhas. E aí, quem quis ser conivente, apoiar e passar a mão, que arque com as consequências", declarou.

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Após a repercussão negativa do apoio recebido por Rodrigo Branco nas redes sociais, tanto Xuxa quanto Anitta recuaram. A apresentadora deixou de seguir o empresário e apagou a mensagem de apoio que havia publicado em seu pedido de desculpas, enquanto Anitta também deixou de segui-lo e se manifestou publicamente sobre o caso.

O posicionamento de Anitta

Depois de ser cobrada nas redes sociais, Anitta afirmou que jamais compactuaria com atitudes racistas e reforçou que o crime deve ser tratado com a seriedade prevista em lei.

"Racismo é crime. Quem comete é racista, e deve lidar com as consequências de seus atos assim como Rodrigo Branco e tantas outras pessoas famosas, influentes e anônimas que cometeram ou cometem esse crime. Tem lei, pena e justiça. Ponto final. Não tem discussão", escreveu a cantora.

Relembre a polêmica

A polêmica teve início em 2020, durante uma transmissão ao vivo realizada por Rodrigo Branco nas redes sociais. Na ocasião, o empresário afirmou que Thelma Assis só recebia apoio do público no "BBB 20" por ser uma mulher negra e chegou a dizer que torcer por ela era "racismo". Na mesma live, ele também fez declarações envolvendo a jornalista Maju Coutinho, sugerindo que ela havia conquistado espaço na televisão por causa da cor da pele. As falas repercutiram negativamente e motivaram uma ação judicial movida por Thelma.

Após seis anos de disputa na Justiça, Rodrigo Branco foi condenado por injúria racial e ao pagamento de indenização por danos morais. O empresário reconheceu publicamente a gravidade das declarações, informou que não recorreria da decisão e pediu desculpas à médica, mas o episódio voltou ao centro do debate após a repercussão do apoio inicial recebido de algumas celebridades e das declarações recentes de Thelma sobre o caso.