Tati Bernardi expõe fora de Humberto Carrão:

Por IG

Publicada em 09/07/2026 às 15h53

A escritora Tati Bernardi relembrou uma situação inusitada envolvendo o ator Humberto Carrão durante sua participação no podcast A Erika Pod, comandado pela deputada Erika Hilton. A autora contou que levou um fora do ator após sugerir que os dois se beijassem durante uma festa realizada em sua casa, em São Paulo, há cerca de cinco anos.

Segundo Tati, Humberto chegou ao evento acompanhado da atriz Maria Ribeiro e fez questão de elogiá-la logo no início da conversa. O ator afirmou que admirava seu trabalho e que acompanhava seus textos. Pouco depois, enquanto ele foi até a cozinha buscar um copo de água, a escritora decidiu tomar a iniciativa.

"Ele chegou e falou: 'Estou muito honrado de estar aqui, leio muito seus textos, gosto muito do que você escreve.' Eu falei: 'Legal, bacana.' Pensei: 'Um homem desse…' E ele estava em pé na minha cozinha pegando uma água no filtro", relembrou.

Tati Bernardi afirmou que esse foi o fora mais elegante que já levou e contou que, hoje, encara o episódio com muito bom humor. Durante o podcast, a escritora relembrou a resposta de Humberto Carrão e revelou que a situação acabou rendendo boas risadas.

Eu fui lá, ele pegando uma aguinha marota, e falei: 'Acho que nós deveríamos nos beijar'. E ele falou: 'Vamos marcar mais para frente'. Foi o fora mais elegante. Então, teve esse fora que eu levei, mas não fico mal. Eu ri, falei: 'Que história boa!'. Na mesma festa, ataquei mais cerca de três. Sempre eu pontuo. Uma hora é golTati Bernardi

Quem é Tati Bernardi?

Tati Bernardi é um dos principais nomes da literatura e do entretenimento brasileiro. Escritora, roteirista e apresentadora de podcast, ela conquistou uma legião de fãs ao abordar temas como relacionamentos, ansiedade, comportamento e política com um estilo marcado pelo humor ácido, pela ironia e por reflexões sobre o cotidiano.

Na televisão, Tati integrou a equipe de roteiristas de atrações da TV Globo, como Amor & Sexo, além de colaborar em novelas da emissora. No cinema, assinou o roteiro de sucessos como Meu Passado Me Condena, estrelado por Fábio Porchat e Miá Mello, consolidando sua carreira também nas telonas com produções de grande repercussão junto ao público.