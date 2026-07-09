Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho é visto com ex em Paris

Por IG

Publicada em 09/07/2026 às 15h56

Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee (1947-2023), de 73 anos, pegou os seguidores de surpresa ao usar sua conta pessoal no Instagram para compartilhar alguns registros.

O músico publicou nas redes sociais momentos de um encontro com uma ex-namorada da adolescência, Lilibeth Monteiro, durante uma viagem à França, realizada no último fim de semana.

Como era de se imaginar, a postagem do artista deu o que falar entre os internautas, que rapidamente levantaram a possibilidade de ele estar vivendo um romance com a antiga namorada.

Para quem não acompanhou, em uma das publicações, o famoso aparece em frente ao Arco do Triunfo e recebeu um elogio de Lilibeth.

"Está muito gato", declarou ela nos comentários. Como de costume, a interação atraiu muitos olhares, já que Roberto foi casado por quase 50 anos com Rita Lee e, para muitos, a relação dos dois servia de inspiração. Entretanto, alguns internautas deixaram claro que têm consciência de que ele voltará a namorar um dia.

"Tem mesmo é que viver, a vida é tão curta! Então vamos viver", disse um. "Por mais que demore, um dia temos que exercer o viver", afirmou outra. "Estou com ciúme, sério",

Embora não seja muito conhecida nas redes sociais, Lilibeth Monteiro de Carvalho, de 68 anos, é vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha e membro do Conselho de Administração. Além disso, ela é ex-mulher do ex-presidente Fernando Collor, com quem teve dois filhos: Arnon, de 50 anos, e Joaquim, de 48.

Lilibeth e Collor ficaram juntos de 1975 a 1980. Em seguida, ela se casou com o banqueiro Aldo Floris, com quem teve mais um filho, Sérgio. A empresária também adotou uma menina, Constança. O terceiro marido dela foi o cineasta Euclydes Marinho.

Já em 2004, ela se casou com o ex-modelo Walter Rosa, com quem teve mais uma filha, Nina Rosa, fruto de uma inseminação realizada na clínica de Roger Abdelmassih.

Para quem não sabe , a história de amor entre Rita Lee e Roberto de Carvalho começou com a "ajuda" de Ney Matogrosso. Foi por intermédio dele que a cantora conheceu o que viria a ser seu marido, em 1976. Roberto era guitarrista de Ney, enquanto Rita, que já havia integrado a banda Mutantes, fazia parte da Tutti Frutti.

O cantor será responsável por cantar músicas da artista

À frente de seu tempo, Rita resolveu chamá-lo para jantar um dia após um show de Ney. “O gato, além de lindo, cheiroso e excelente guitarrista, também se mostrava exímio pianista. Amor à primeira tecla. Humm”, escreveu a artista em sua autobiografia.

Em 1977, o casal teve Beto Lee. Além dele, Rita Lee e Roberto também tiveram mais dois filhos: João, em 1979, e Antônio, em 1981. Após cerca de duas décadas de união, Rita e Roberto resolveram formalizar o casamento civil em dezembro de 1996, e ela passou a adotar o sobrenome do marido, tornando-se Rita Lee Jones de Carvalho.

Rita Lee morreu em 2023, aos 75 anos. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença.