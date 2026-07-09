Irã acusa Estados Unidos de

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 09/07/2026 às 15h27

O Governo iraniano acusou hoje os Estados Unidos de cometerem "crimes de guerra" nos ataques contra o país nos últimos dias, rejeitando os argumentos apresentados por Washington para justificar estes bombardeamentos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irã condenou os "ataques agressivos do Exército terrorista norte-americano", detalhando que as forças dos EUA atingiram localidades no sul e duas pontes no leste do país, concretamente na rota que conduz à cidade de Mashhad, no nordeste, onde será sepultado o ex-líder supremo, o ayatollah Ali Khamenei, de acordo com um comunicado divulgado nas redes sociais.

Segundo o Ministério iraniano, estes ataques "constituem claramente um grave crime de guerra", destacando que o Irã mantém "uma firme determinação" em "defender a sua integridade territorial, soberania e segurança nacional".

Teerã enfatizou ainda que os ataques "criminosos" foram realizados pelos Estados Unidos "sob o falso pretexto de responder a supostos incidentes envolvendo vários navios que transitavam pelo estreito de Ormuz", destacando que tais atos constituem uma "clara violação" da Carta da ONU e uma "flagrante violação" do memorando de entendimento assinado pelos dois países.

"Fornecem um pretexto para justificar o incumprimento contínuo por parte dos Estados Unidos do memorando de entendimento", acrescentou o comunicado.

Os iranianos atacaram as autoridades "malignas" e "psicopatas" dos Estados Unidos, a quem acusam de "recorrer a insultos, mentiras e agressão militar, chegando a atacar a linha férrea para Mashhad", para "compensar a sua impotência e incapacidade de compreender a grandeza e a glória do patriotismo iraniano e a lealdade aos ideais da sua revolução".

Mashhad acolherá hoje o final das homenagens fúnebres ao ex-líder supremo Ali Khamenei, morto nos bombardeamentos realizados em 28 de fevereiro, na fase inicial da ofensiva surpresa lançada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã.

As cerimônias começaram na sexta-feira passada em Teerã, tendo incluindo a passagem pelas cidades iraquianas de Najaf e Karbala, e Khamenei será hoje sepultado no mausoléu do Imã Reza, considerado um dos mais importantes locais de peregrinação xiita.

Os Estados Unidos lançaram várias ondas de ataques aéreos contra o Irã entre terça-feira e hoje, alegando que estavam a agir em resposta aos ataques iranianos contra navios no estreito de Ormuz. Teerã exige que a passagem pelo estreito seja coordenada com as forças norte-americanas até que seja alcançado um acordo de paz definitivo para pôr fim ao conflito no Médio Oriente.

Em resposta a estes ataques, que fizeram pelo menos catorze mortos e quase 80 feridos nos últimos dois dias, o Irã lançou mísseis e drones contra interesses norte-americanos em vários países da região. Isto acontece quando há acusações mútuas de violações do memorando de entendimento assinado em junho entre os dois países e de alertas sobre um possível colapso do cessar-fogo acordado em 08 de abril, do qual Israel também é signatário.