Wagner Moura pode ganhar papel de destaque no novo X-Men, aponta rumor

Por Vivian Riguetti/epipoca

Publicada em 09/07/2026 às 15h40

Wagner Moura voltou a entrar no radar de uma das franquias mais aguardadas da Marvel. Um novo rumor divulgado nesta terça-feira (8) indica que o ator brasileiro pode conquistar um papel de destaque no reboot de X-Men, produção que marcará a estreia oficial da equipe de mutantes no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

Veja o rumor:

Segundo as informações que circulam nos bastidores, Moura estaria sendo considerado para interpretar o Sr. Sinistro, um dos vilões mais importantes dos quadrinhos dos X-Men. Se a informação se confirmar, o brasileiro poderá dar vida a um dos personagens mais relevantes da nova fase da franquia nos cinemas.

A informação foi divulgada pelo insider My Time to Shine Hello e repercutiu entre os fãs brasileiros. Até o momento, a Marvel Studios não confirmou nenhum integrante do elenco nem comentou oficialmente os rumores envolvendo o aguardado filme.

Sr. Sinistro é um dos maiores vilões dos X-Men

Caso seja escalado, Wagner Moura interpretará Nathaniel Essex, mais conhecido como Sr. Sinistro. O personagem é um cientista obcecado por genética mutante e se tornou um dos principais inimigos dos X-Men ao longo das histórias publicadas pela Marvel Comics.

Há anos, fãs especulam que o vilão fará parte do reboot da equipe, principalmente pela importância que possui em algumas das sagas mais populares envolvendo os mutantes e personagens como Ciclope, Jean Grey e Apocalipse.

Wagner Moura também já apareceu em rumores sobre James Bond

Essa não é a primeira vez que o brasileiro tem seu nome ligado a uma grande franquia de Hollywood. Nos últimos meses, Wagner Moura também passou a ser apontado por rumores como um dos possíveis candidatos a interpretar o principal antagonista do próximo filme de James Bond.

Assim como acontece agora com X-Men, porém, nenhuma informação relacionada ao projeto do agente 007 foi confirmada oficialmente pelos estúdios responsáveis.

Ator brasileiro já está confirmado em outra superprodução

Enquanto o possível futuro no MCU permanece cercado de expectativa, Wagner Moura já garantiu presença em outra grande produção internacional.

O ator foi confirmado no novo filme da franquia Onze Homens e Um Segredo, no qual interpretará o principal vilão da história. O longa será estrelado por Bradley Cooper e Margot Robbie, ampliando ainda mais a presença do brasileiro em produções de grande orçamento.

Reboot dos X-Men segue cercado de expectativa

Além de Wagner Moura, outros nomes também começaram a aparecer nos bastidores do projeto. Um deles é o da atriz Inde Navarrette, que revelou recentemente ter conversado com Jake Schreier, diretor escolhido para comandar o reboot dos mutantes.

Mesmo sem elenco confirmado, o novo filme dos X-Men é tratado como uma das produções mais importantes da próxima fase do MCU, especialmente após anos de expectativa desde que a Disney concluiu a compra da Fox, em 2019.

Marvel já iniciou a chegada dos mutantes ao MCU

Embora o reboot ainda esteja em desenvolvimento, a Marvel vem preparando o terreno para a chegada definitiva dos X-Men. Nos últimos anos, personagens ligados ao universo mutante apareceram em diferentes produções do estúdio, como Professor Xavier em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Fera em As Marvels e Deadpool e Wolverine no filme protagonizado pela dupla.

Além disso, Kamala Khan foi oficialmente apresentada como mutante dentro do MCU, reforçando que a chegada dos X-Men está cada vez mais próxima e aumentando a repercussão de rumores envolvendo possíveis integrantes do elenco.