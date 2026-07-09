EUA se preparam para confronto prolongado com Irã em Hormuz

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 09/07/2026 às 15h22

A Casa Branca se prepara para um confronto de vários dias ou até semanas com o Irã no Estreito de Hormuz. A informação foi publicada pelo Jerusalem Post com base em relato da Axios.

Autoridades americanas avaliam que a escalada pode durar de um dia a um mês. Prazo depende de o Irã manter ou não ataques a navios comerciais na região.

Integrantes do governo dizem que a resposta militar dos Estados Unidos (EUA) já entrou em nova fase. Uma autoridade resumiu a postura assim: "Vamos atingi-los um pouco para que entendam que não estamos de brincadeira".

O Comando Central dos EUA confirmou que concluiu na manhã de quinta-feira a rodada mais recente de ataques de retaliação contra alvos iranianos. A avaliação interna é que a Casa Branca ainda tem espaço para ampliar a pressão.

Essa leitura passa pelo tráfego de petróleo no estreito. Autoridades disseram que centenas de petroleiros cruzaram o Golfo nas últimas semanas, o que reduziu o temor de um salto imediato nos preços do petróleo.

Petróleoe gás

O QUE PESA NA ESTRATÉGIA DOS EUA

Na visão do governo, o Irã perdeu parte da vantagem que tinha em Hormuz. A passagem de navios pela rota sul, perto da costa de Omã, enfraqueceu esse poder de pressão, de acordo com essa avaliação.

Outra fonte americana atribui a escalada à ala mais radical da liderança iraniana. Segundo essa avaliação, o grupo se frustrou com o memorando de entendimento, que não teria entregue ganhos reais a Teerã.

Essa mesma fonte diz que Washington não pretende retomar um acordo sem novas concessões. "Eles começaram a atirar, e decidimos responder com força. É um processo. Temos paciência", afirmou.

O QUE TRUMP E O IRÃ DISSERAM

Donald Trump disse na quarta-feira que considera encerrado o memorando de entendimento com o Irã. Em entrevista coletiva na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Ancara, ele afirmou: "Para mim, acabou".

Trump também afirmou que os EUA perderam muito tempo em negociações com Teerã. Depois, no Air Force One, disse que autoridades iranianas ligaram e "querem fazer um acordo", mas questionou se elas cumpririam um acerto.

O Irã ainda não respondeu publicamente às declarações de Trump. Em publicação no X, o negociador-chefe Mohammad Bagher Ghalibaf acusou os EUA de intimidação e quebra de promessas e disse: "Se atacarem, serão atingidos".

Ghalibaf acrescentou que o Estreito de Hormuz só será reaberto nos termos do Irã. Ele afirmou que a passagem não vai depender de "ameaças americanas", mas de "arranjos iranianos".