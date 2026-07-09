Explosões são ouvidas no Irã pelo 3º dia seguido após fim da trégua com os EUA

Por G1

Publicada em 09/07/2026 às 15h18

Explosões foram ouvidas no Irã pelo terceiro dia consecutivo, nesta quinta-feira (9), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar o fim do acordo de paz entre os dois países.

Na terça-feira (7) e na quarta-feira (8), os Estados Unidos confirmaram que bombardearam áreas do litoral iraniano como retaliação a um ataque contra três navios comerciais que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz.

Nesta quinta-feira, a imprensa estatal informou que novas explosões foram ouvidas em cidades próximas ao litoral sul do país, como Bushehr, Choghadak e Konarak. Ainda não há informações sobre danos ou feridos.

Nos últimos dias, os Estados Unidos afirmaram que atacaram alvos para reduzir a capacidade do Irã de atingir navios comerciais e marinheiros civis no Estreito de Ormuz.

Na quarta foram atingidos cerca de 90 alvos militares iranianos, incluindo sistemas de defesa aérea, equipamentos de vigilância costeira e locais de armazenamento de mísseis e drones.

No dia anterior, mais de 60 embarcações da Guarda Revolucionária do Irã foram destruídas.

Como retaliação, o Irã lançou mísseis e drones contra bases militares americanas no Oriente Médio. Sistemas de defesa aérea precisaram ser acionados no Kuwait e no Bahrein para repelir o ataque.

Fim de acordo

A escalada militar ganhou um novo capítulo na quarta-feira, quando Trump declarou o fim do acordo de paz com o Irã.

Durante uma entrevista coletiva em Ancara, na Turquia, ao lado do secretário-geral da Otan, Mark Rutte, antes de uma cúpula da aliança, Trump afirmou que o acordo "acabou".

"Para mim, acho que [o acordo de paz] acabou. Eu não quero mais lidar com eles [Irã]. Eles são a escória, são liderados por pessoas doentes e são um povo maldoso e violento", disse.

"Vou falar com meus negociadores, mas é uma perda de tempo lidar com eles. Até onde eu sei, acabou", declarou o presidente americano.

Nesta quinta, a Marinha da Guarda Revolucionária do Irã afirmou que os bombardeios americanos interromperam a reabertura gradual do Estreito de Ormuz.

Segundo a Guarda Revolucionária, a capacidade de trânsito no estreito, sob supervisão iraniana, havia se recuperado para cerca de 50% dos níveis registrados antes da guerra nas últimas duas semanas.

A travessia, segundo a corporação, estava sendo ampliada gradualmente, mas apenas para embarcações autorizadas pelas autoridades iranianas.