Inscrições para o Futsal dos Jogos Abertos de Vilhena terminam nesta sexta-feira (10)

Por Assessoria

Publicada em 09/07/2026 às 14h24

Termina nesta sexta-feira, 10, o prazo para que as equipes confirmem a participação nas modalidades de Futsal masculino e feminino dos Jogos Abertos de Vilhena (JAVs).

As inscrições devem ser realizadas pela internet, por meio de um formulário eletrônico disponível no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNQusKFWeolI-q7Ws5BdCtSVUlb4fx73V78l657z1-efnqtw/viewform?usp=dialog . Além do envio do documento com a lista de atletas, a validação da equipe na disputa está condicionada à doação de uma cesta básica.

A entrega dos alimentos deve ocorrer até o início do congresso técnico, agendado também para esta sexta-feira, 10, às 19h, no Ginásio Jorge Teixeira de Oliveira.

A comissão organizadora aguarda a presença de atletas e representantes das equipes inscritas na reunião. O encontro definirá os rumos do torneio e contará com o sorteio para a formação dos grupos da fase classificatória.

O início das competições de Futsal está previsto para o dia 14 de julho.