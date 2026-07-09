Prefeitura de Jaru trabalha na ampliação escola Menézio de Victo

Por Asssessoria

Publicada em 09/07/2026 às 14h47

A Prefeitura de Jaru segue investindo na ampliação da educação municipal com a construção de quatro novas salas de aula e quatro banheiros na escola municipal Menézio de Victo. A obra, que já está em fase avançada de execução, recebe um investimento de aproximadamente R$ 900 mil, custeado com recursos próprios do município.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, a ampliação da unidade escolar permitirá aumentar a oferta de vagas no ensino integral, modalidade que atualmente atende estudantes do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental e representa uma importante ferramenta para fortalecer o aprendizado e promover o desenvolvimento das crianças.

“Com as novas salas de aula, teremos condições de atender mais alunos e ampliar o número de vagas no ensino integral. Esse é um investimento que vai além da infraestrutura. Estamos oferecendo às nossas crianças mais oportunidades de aprendizado, desenvolvimento, convivência e cuidado, contribuindo para a formação de cidadãos preparados para o futuro”, destacou o prefeito.

Além das disciplinas da grade curricular, os alunos participam de atividades que proporcionam uma formação mais abrangente, como dança, teatro, musicalização, aulas de inglês, tecnologias da informação e práticas esportivas.

Os estudantes também recebem duas refeições diárias, sendo elas o café da manhã e almoço, participam de ações voltadas aos cuidados com a higiene pessoal e contam com um período destinado ao descanso, garantindo mais bem-estar e melhores condições para o processo de aprendizagem.