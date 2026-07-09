Secretário de Saúde elogia resultados de hospital administrado por PPP em Guajará-Mirim

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/07/2026 às 14h42

Durante visita técnica ao Hospital Regional Júlio Pérez Antelo, em Guajará-Mirim, o secretário de Estado da Saúde de Rondônia, Edilton Oliveira, destacou os resultados alcançados pela unidade, administrada por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). Em vídeo divulgado nas redes sociais, o gestor afirmou que saiu satisfeito com a vistoria realizada e ressaltou a qualidade dos serviços prestados à população.

Segundo Edilton Oliveira, a equipe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) encontrou um hospital limpo, com bom atendimento aos pacientes e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em funcionamento. O secretário também destacou a oferta do serviço de hemodiálise na própria unidade, o que, segundo ele, evitou que pacientes da região precisassem se deslocar até Porto Velho para receber tratamento.

Outro ponto citado pelo secretário foi o índice de mortalidade da unidade, classificado por ele como baixo e considerado um importante indicador da qualidade da assistência prestada. De acordo com Edilton, todos os pacientes da região são encaminhados ao Hospital Júlio Pérez, que, segundo afirmou, tem contribuído para fortalecer a rede pública de saúde no Vale do Mamoré.

Ao comentar o modelo de gestão, o secretário fez referência ao fato de o hospital ser administrado por meio de uma PPP e associou os resultados observados durante a visita ao compromisso do Governo de Rondônia com a melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população.