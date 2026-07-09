Prefeitura de Guajará-Mirim abre inscrições para o Programa Agente Jovem Ambiental

Por Assessoria

Publicada em 09/07/2026 às 14h29

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), está com inscrições abertas para o Programa Municipal Agente Jovem Ambiental (AJA), destinado a jovens de 15 a 29 anos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

A iniciativa visa promover a inclusão social e ambiental por meio da participação em ações de educação ambiental e preservação dos recursos naturais.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 8 a 15 de julho de 2026, na sede da SEMMA, das 8h às 14h. O programa oferece quatro vagas imediatas, além de cadastro reserva. Todas as informações, requisitos, documentação exigida e cronograma estão disponíveis no edital abaixo.