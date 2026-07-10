Rodrigo Camargo fala sobre crime organizado, critica governo Rocha e prega “Rondônia em primeiro lugar” ao defender diálogo com o governo federal

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/07/2026 às 08h34

O deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Podemos), pré-candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo senador Marcos Rogério (PL), defendeu uma política de "tolerância zero" contra o crime organizado, fez duras críticas ao governo de Marcos Rocha (União Brasil) e afirmou que, caso a coligação vença as eleições de 2026, a prioridade será colocar "Rondônia em primeiro lugar", mantendo diálogo institucional com o governo federal sempre que isso significar investimentos para o Estado. As declarações foram feitas durante entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira.

"Os interesses do Estado de Rondônia devem ser colocados em primeiro lugar."

Ao ser questionado sobre como seria a relação de um eventual governo Marcos Rogério com o Palácio do Planalto, sobretudo diante da postura de oposição do senador ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Camargo afirmou que um gestor público não pode colocar divergências ideológicas acima dos interesses da população. Embora tenha reafirmado ser "de direita, cristão e conservador" e declarado que fará campanha contra a reeleição de Lula, o parlamentar sustentou que um governador tem o dever de dialogar com qualquer governo federal para assegurar recursos destinados a áreas como saúde, cultura e infraestrutura. "Os interesses do Estado de Rondônia devem ser colocados em primeiro lugar", afirmou.

"O verdadeiro estadista... deve ter capacidade de dialogar com todo mundo."

Durante a entrevista, Camargo também elevou o tom das críticas ao governo Marcos Rocha. O pré-candidato afirmou que a administração estadual enfrenta problemas de gestão, citou as longas filas para exames e cirurgias, questionou a aplicação do orçamento e afirmou que faltam prioridades na condução da máquina pública. Segundo ele, um eventual governo da chapa pretende estabelecer metas de desempenho, utilizar indicadores para acompanhar resultados e promover mudanças já nos primeiros 100 dias de gestão, especialmente na saúde.

Na área da segurança pública, o deputado defendeu uma política de "tolerância zero" contra o crime organizado e afirmou que o foco deverá ser o combate à lavagem de dinheiro, considerada por ele a principal fonte de financiamento das facções criminosas. Camargo disse que organizações criminosas já atuam em Rondônia extorquindo provedores de internet e ocupando condomínios populares, além de defender maior respaldo jurídico para policiais e delegados no enfrentamento às organizações criminosas. "Rondônia será o estado mais seguro para se viver", declarou.

"Rondônia será o estado mais seguro para se viver."

Ao longo da conversa, o parlamentar também revelou que participa da revisão final do plano de governo da chapa de Marcos Rogério, documento que, segundo ele, terá cerca de 100 páginas, metas de execução e ações previstas para diferentes áreas da administração pública.

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