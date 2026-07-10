Funcionário publico morre após caminhão da SEMAGRI tombar na BR-364

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 10/07/2026 às 09h15

Um grave acidente registrado na noite desta quinta-feira, 09 de Julho de 2026, na ladeira da BR-364, nas proximidades do entroncamento com a BR-435, na zona rural de Vilhena, resultou na morte de Adilson de 43 anos, passageiro e funcionário publico, que estava em um caminhão pertencente à Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI) de Vilhena.

A SEMAGRI é o órgão da Prefeitura de Vilhena responsável por desenvolver e executar políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura, pecuária, apoio aos produtores rurais e manutenção de estradas vicinais, utilizando veículos e maquinários em suas atividades.

De acordo com as informações apuradas até o momento, o caminhão tombou por motivos que ainda serão esclarecidos pela perícia. Adilson ficou preso às ferragens e morreu no local.

Ainda conforme as informações preliminares, o motorista do caminhão teria deixado o local logo após o acidente e, até o momento, não havia sido localizado pelas autoridades.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar trabalharam na retirada do corpo das ferragens, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área para os trabalhos da perícia da Polícia Técnico-Científica (POLITEC).

Após a conclusão dos procedimentos periciais, uma funerária de plantão realizou a remoção do corpo.

As circunstâncias do acidente e os motivos que levaram o motorista a deixar o local serão investigados pelas autoridades competentes.

A reportagem segue acompanhando o caso e trará novas informações assim que forem oficialmente confirmadas.