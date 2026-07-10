Homem morre após ser atacado a pedradas e facadas durante a madrugada

Por Folha do Sul

Publicada em 10/07/2026 às 09h00

Um homem ainda não identificado morreu antes de dar entrada na emergência do Hospital Regional de Vilhena na madrugada desta sexta-feira, 10, com o dia quase amanhecendo, pouco depois das 5:00h. Ele foi resgatado em meio a uma poça de sangue e com ferimentos graves, principalmente na região da cabeça.



O ataque letal, cuja motivação e autoria ainda não foram confirmadas, aconteceu na avenida Perimetral, que divide os bairros Cristo Rei e Moysés de Freitas. O homem atacado com facadas e pedradas nas proximidades do Residencial Maria Moura, na periferia de Vilhena, aparentava ter entre 35 e 40 anos.



Por telefone, o FOLHA DO SUL ON LINE conversou com uma moradora que ouviu os gritos da vítima. No momento do crime, ela evitou sair de casa, mas hoje pela manhã, fez as fotos que ilustram esta reportagem, incluindo o boné que o homem deixou para trás e as pedras cheias de sangue usadas nas agressões.



“Eu só vi o homem caído com a cabeça ensanguentada, não sei quantos o atacaram”, explicou a testemunha, que não viu os autores da violenta tentativa de assassinato que evoluiu para homicídio após o resgate da vítima.



No hospital, onde a vítima chegou sem vida, foram constatas as marcas de pedradas e facadas que provocaram a morte do desconhecido. A reportagem segue acompanhando o caso e traz informações atualizadas a qualquer momento.