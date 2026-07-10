CRAS Jardim dos Migrantes fortalece vínculos com ações voltadas para crianças, adolescentes e idosos

Por Natália Pessoa

Publicada em 10/07/2026 às 08h42

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), segue promovendo atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no CRAS Jardim dos Migrantes, levando acolhimento, aprendizado e integração para crianças, adolescentes e idosos. Nas últimas semanas, os encontros abordaram temas como respeito, cooperação, amizade, superação, empatia, […]

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), segue promovendo atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no CRAS Jardim dos Migrantes, levando acolhimento, aprendizado e integração para crianças, adolescentes e idosos.

Nas últimas semanas, os encontros abordaram temas como respeito, cooperação, amizade, superação, empatia, preservação do meio ambiente, higiene pessoal, autocuidado, combate ao trabalho infantil e os 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As ações foram desenvolvidas por meio de rodas de conversa, dinâmicas, brincadeiras, atividades recreativas, músicas e momentos educativos, incentivando o desenvolvimento social, emocional e a formação cidadã dos participantes.

Os grupos da terceira idade também participaram de uma programação especial, com atividades voltadas ao fortalecimento da autoestima, promoção da saúde mental, valorização das histórias de vida e envelhecimento ativo. Entre os encontros, destaque para o Arraiá da Memória – Recordar é Viver, que reuniu os idosos em momentos de integração, cultura e resgate das tradições juninas.

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semasf, reforça que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é uma importante ferramenta de proteção social, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a prevenção de situações de vulnerabilidade e a promoção da qualidade de vida de pessoas de todas as idades.