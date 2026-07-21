PSB confirma Samuel Costa ao Governo e Neidinha Suruí ao Senado e sai na frente na corrida eleitoral de 2026 em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 21/07/2026 às 08h10

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) deu início oficial à sua articulação para as Eleições de 2026 em Rondônia ao realizar sua convenção estadual, tornando-se uma das primeiras legendas a apresentar publicamente seu grupo de candidatos para a disputa eleitoral do próximo ano.

O evento reuniu lideranças, filiados e apoiadores para confirmar os nomes que representarão o partido nas eleições proporcionais e majoritárias. A legenda oficializou suas candidaturas à Assembleia Legislativa, à Câmara dos Deputados, ao Governo de Rondônia e ao Senado Federal, reforçando a estratégia de ampliar sua presença política no estado.

Para a disputa pelo Palácio Rio Madeira, o PSB confirmou o professor Samuel Costa como candidato ao Governo de Rondônia. Já para o Senado Federal, a legenda apresentou a liderança indígena Neidinha Suruí como sua representante na corrida eleitoral.

Durante a convenção, dirigentes partidários destacaram o compromisso da sigla com a renovação política, a ampliação da representatividade e a construção de um projeto voltado ao desenvolvimento de Rondônia, reunindo candidatos para diferentes regiões do estado.

Além da chapa majoritária, o PSB apresentou seus candidatos a deputado estadual e deputado federal, consolidando uma nominata que pretende disputar espaço na Assembleia Legislativa e ampliar a bancada rondoniense na Câmara dos Deputados.

Com a realização da convenção, o PSB demonstra organização e planejamento antecipado para o processo eleitoral de 2026. A movimentação coloca a legenda entre os primeiros partidos a iniciar oficialmente sua articulação política no estado, consolidando sua estratégia de fortalecimento e preparação para uma das disputas eleitorais mais importantes da história recente de Rondônia.