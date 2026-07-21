Hildon diz que não “venderá a alma” para chegar ao Governo de Rondônia, comemora pesquisas e afirma que concessão do saneamento “não cheira bem”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/07/2026 às 09h44

O ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves (União Brasil), afirmou que não pretende comprometer seus princípios nem fazer acordos a qualquer custo para vencer a eleição. A declaração foi dada durante entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira.

“Eu não vou fazer uma campanha onde eu tenha que vender o governo, onde eu tenha que vender a minha alma e os meus princípios”, declarou. Hildon também disse que não pretende se desfazer do próprio patrimônio para financiar a disputa e afirmou que sua candidatura será conduzida nos mesmos moldes das campanhas que o levaram por duas vezes à Prefeitura de Porto Velho.

“Eu não vou fazer uma campanha onde eu tenha que vender o governo, onde eu tenha que vender a minha alma e os meus princípios.”

Durante a entrevista, o pré-candidato demonstrou entusiasmo com os levantamentos eleitorais. Questionado se as pesquisas o preocupavam, respondeu que as “fotografias” do atual cenário estavam lhe dando “muita alegria”. Hildon revelou ainda que sua equipe contratou a AtlasIntel e que uma nova pesquisa estava sendo realizada.

“As fotografias estão me dando muita alegria. Muito mais entusiasmo do que tristeza.”

O ex-prefeito também afirmou ter realizado pesquisas qualitativas de abrangência estadual para identificar o perfil desejado pelos eleitores. Segundo ele, os levantamentos apontaram preferência por um candidato com experiência em gestão pública e privada, além de atuação em áreas como Justiça e segurança. Hildon citou sua trajetória como promotor de Justiça, empresário e prefeito como principais credenciais para a disputa.

Outro tema abordado foi a concessão dos serviços de água e esgoto de Rondônia. Hildon classificou como inadequado o avanço do processo no encerramento da atual gestão e em pleno período pré-eleitoral. Embora tenha reconhecido a necessidade de investimentos bilionários no saneamento, afirmou que faltam informações claras sobre os estudos, as tarifas e os impactos para a população.

“Eu sou contra neste momento. Eu acredito que isso precisa estar mais claro para a população”, disse. Ao relacionar o processo ao fato de o governo estadual ter um candidato à continuidade administrativa, Hildon declarou que a concessão “não cheira bem” e defendeu que a decisão seja discutida com maior transparência antes de ser concretizada.

“Eu acho que não cheira bem neste momento pré-eleitoral, principalmente considerando que o próprio governo do Estado tem um candidato para essa continuidade.”

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