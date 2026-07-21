Cirone Deiró assegura recursos e escola da APAE ganha novas salas de aula em Espigão 

Por Eli Batista

Publicada em 21/07/2026 às 10h23

O deputado estadual Cirone Deiró afirmou nesta segunda-feira (20.07), que os recursos já foram liberados e que a Escola Caminho de Luz, de Espigão de Oeste, receberá obras de reforma, de ampliação e várias outras melhorias. Os investimentos, no valor de aproximadamente R$ 1 milhão e 500 mil, foram assegurados por ele, por meio de emenda parlamentar. A instituição, mantida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), atende cerca de 200 alunos.

De acordo com o projeto, além de obras de reforma, haverá a construção de novas salas de aula e a substituição dos sistemas elétricos e hidráulicos do prédio. Com os novos investimentos, a escola contará com salas multissensoriais, administrativas, espaço para atividades complementares e para assistência social. “Essa nova estrutura vai ampliar a capacidade de atendimento da APAE e melhorar as condições de trabalho dos nossos profissionais”, afirmou a professora Maria Izabel de Morais, diretora da instituição.

Com 27 anos de atuação, em Espigão do Oeste, a APAE atende pessoas com deficiências intelectual e múltipla, além do transtorno do espectro autista. São oferecidos serviços nas áreas da saúde, assistência social e educação. Segundo a diretora, a maioria dos alunos pertence a famílias de baixa renda, o que reforça a importância da APAE como uma instituição inclusiva, acessível e essencial para as famílias que buscam atendimento em uma escola especializada. “Nós da APAE agradecemos o deputado Cirone, por sua sensibilidade e compromisso com nossa instituição,” afirmou a diretora.

Segundo Cirone Deiró, a destinação do recurso atende a uma antiga reivindicação da diretoria da instituição, para sanar graves problemas estruturais do prédio, onde os alunos são atendidos. “Desde que recebemos esse pedido, trabalhamos para ajudar na elaboração do projeto e na garantia da viabilização do investimento”, disse.

O deputado afirmou que a viabilização do recurso, para modernizar as instalações da APAE, faz parte de seu compromisso com a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. “Estamos trabalhando em várias frentes, para atender a demandas antigas nesse setor”, explicou.