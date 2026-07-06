Prefeitura de Ji-Paraná assina ordem de serviço para recuperação de estradas vicinais e reforça investimentos na zona rural

Por Natália Pessoa

Publicada em 06/07/2026 às 08h20

A Prefeitura de Ji-Paraná realizou, nesta sexta-feira (3), a assinatura da ordem de serviço para a execução das obras de recuperação das estradas vicinais do município. O investimento total é de R$ 2,5 milhões, sendo R$ 2.450.000,00 destinados por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Laerte Gomes (PSD) e R$ 50 mil de contrapartida da Prefeitura de Ji-Paraná.

As obras contemplarão a recuperação da malha rural do município, que possui aproximadamente 950 quilômetros de estradas vicinais. O objetivo é garantir melhores condições de trafegabilidade, proporcionando mais segurança aos moradores, facilitando o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o acesso aos serviços de saúde.

Durante a solenidade, o prefeito Affonso Cândido (PL) destacou que investir na infraestrutura rural é fortalecer o desenvolvimento de todo o município.

“Cuidar das estradas vicinais é cuidar das pessoas que vivem e produzem no campo. São essas vias que garantem o transporte da produção, dos estudantes e o acesso aos serviços públicos. Esse investimento representa mais qualidade de vida para os moradores da zona rural e fortalece a economia de Ji-Paraná.”

A cerimônia contou com a presença dos vereadores Licomédio Pereira (PP) e Wesley de Brito (PL).

Com a assinatura da ordem de serviço, a Prefeitura reafirma o compromisso de investir na infraestrutura rural, promovendo melhores condições de mobilidade, impulsionando a produção agrícola e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Ji-Paraná.