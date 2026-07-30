Por Yalle Dantas

Publicada em 30/07/2026 às 08h10

O Espaço Alternativo, um dos principais pontos de encontro da capital rondoniense, será o palco do Rondônia Empreendedora: Negócios, Inovação e Desenvolvimento. O evento tem como objetivo movimentar a economia local, promover o networking e dar visibilidade às iniciativas de inovação e negócios na região.

A programação foi estruturada em duas edições para expandir o alcance e a participação do público:

1ª Edição: De 30 de julho a 02 de agosto

2ª Edição: De 06 a 09 de agosto

Horário: Das 17h às 21h

Além de fomentar o ambiente de negócios e inovação, o evento destaca o incentivo ao empreendedorismo feminino. O Rondônia Empreendedora é uma realização conjunta do Governo do Estado de Rondônia, em parceria com o Empreende Mulheres BVQQ e a Feira da Mulher Empreendedora.

A expectativa dos organizadores é atrair moradores de Porto Velho e visitantes interessados em conhecer novos produtos, serviços e conexões no setor produtivo. A entrada e o acesso às áreas de exposição acompanham o horário de funcionamento das atrações no local.

SERVIÇO

Evento: Rondônia Empreendedora: Negócios, Inovação e Desenvolvimento

Datas: 1ª Edição (30/07 a 02/08) | 2ª Edição (06/08 a 09/08)

Horário: 17h às 21h

Local: Espaço Alternativo — Porto Velho/RO

Realização: Governo de Rondônia, Empreende Mulheres BVQQ e Feira da Mulher Empreendedora