O TEMPO E A TEMPERATURA: quarta-feira (15) com chuva em áreas da Região Norte

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 15/07/2026 às 08h00

A previsão do tempo para a Região Norte nesta quarta-feira (15), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica a permanência das instabilidades em boa parte dos estados. A combinação entre calor e elevada umidade favorece a ocorrência de chuva isolada e pancadas ao longo do dia, principalmente sobre o Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia e Acre. Apenas parte do Tocantins apresenta condições para períodos de maior abertura de sol, embora a nebulosidade também aumente no decorrer do dia.

No Pará, Amazonas, Amapá e Roraima, a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada durante grande parte do dia. Em Manaus, a temperatura varia entre 25°C e 32°C, enquanto em Belém os termômetros oscilam entre 24°C e 34°C. Já em Macapá, a mínima prevista é de 25°C, com máxima de 33°C, e em Boa Vista a temperatura fica entre 24°C e 33°C.

Em Rondônia e no Acre, o céu permanece bastante encoberto, com possibilidade de chuva isolada ao longo da tarde e da noite. Porto Velho registra temperaturas entre 23°C e 33°C, enquanto Rio Branco varia de 22°C a 31°C.

No Tocantins, o tempo segue mais firme em comparação com os demais estados da região, embora haja aumento de nuvens ao longo do dia. Em Palmas, a mínima prevista é de 22°C e a máxima chega aos 34°C.

A umidade relativa do ar permanece elevada em praticamente toda a Região Norte, com índices máximos entre 90% e 98%. Os menores valores ficam entre 40% e 60%, principalmente no Tocantins e em parte de Roraima, durante as horas mais quentes do dia.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).