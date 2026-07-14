O TEMPO E A TEMPERATURA: Confira a previsão do tempo para a Região Norte nesta terça-feira (14)

Por Viviane de Oliveira Vieira

Publicada em 14/07/2026 às 08h00

A Região Norte terá uma terça-feira (14) marcada pelo predomínio de muitas nuvens, com chuva concentrada principalmente sobre a faixa mais ao norte da região. As temperaturas seguem elevadas na maior parte dos estados, com máximas que chegam aos 36°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, a previsão é de muitas nuvens ao longo do dia em Palmas, onde os termômetros variam entre 23°C e 36°C. Nas demais áreas do estado, especialmente nas regiões Ocidental, Oriental e Central do Tocantins, o tempo permanece estável, sem indicativo de chuva significativa.

No Pará, Belém terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e temperaturas entre 24°C e 33°C. A condição também se estende ao Nordeste Paraense, à Região Metropolitana de Belém, ao Marajó e a áreas do Baixo Amazonas, enquanto o Sudeste, o Sudoeste Paraense e parte do Centro do estado devem registrar apenas muitas nuvens.

No Amapá, Macapá terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com mínima de 25°C e máxima de 33°C. A previsão é semelhante para grande parte do estado, incluindo o Sul e o Norte do Amapá, onde há condições para precipitações rápidas ao longo do dia.

Em Roraima, o tempo permanece mais instável. Boa Vista terá muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperaturas entre 24°C e 31°C. O mesmo cenário deve ocorrer no Norte de Roraima, enquanto áreas do Sul do estado podem registrar pancadas de chuva isoladas.

No Amazonas, Manaus terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com mínima de 25°C e máxima de 33°C. A previsão também indica chuva isolada em parte do Centro Amazonense, enquanto o Norte, o Sudoeste e o Sul Amazonense apresentam condições para pancadas de chuva com trovoadas isoladas em alguns pontos.

Em Rondônia, Porto Velho terá muitas nuvens durante todo o dia, com temperaturas entre 23°C e 33°C. Nas regiões Leste e Madeira-Guaporé, o céu permanece com bastante nebulosidade, mas sem previsão de chuva significativa.

No Acre, Rio Branco registra muitas nuvens, com mínima de 22°C e máxima de 29°C. A mesma condição predomina no Vale do Acre e no Vale do Juruá, onde o tempo segue estável ao longo desta terça-feira.

O QUE É PRECIPITAÇÃO?

A radiação solar e o vento promovem a evaporação; o vapor resfriado condensa em núcleos, formando nuvens e, quando as gotículas ou cristais crescem o suficiente, ocorre precipitação. Considera-se precipitação toda água líquida ou sólida que cai das nuvens e alcança o solo (garoa, chuva, chuva/garoa congelante, neve, granizo, graupel, etc.). Sua quantidade é medida por pluviômetro (com registro contínuo via pluviógrafo) e expressa preferencialmente em milímetros.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).